Сальдо сообщил о завершении опознания тел после теракта в Хорлах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Опознание тел после теракта ВСУ в Хорлах в новогоднюю ночь завершено.
- По данным СК, в результате удара погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Опознание тел после теракта ВСУ в Хорлах в новогоднюю ночь завершено, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
"Эта работа (опознание тел - ред.) была проведена сразу же после этого очень тяжелого для человеческого восприятия случая. Она завершена, и помощь всем тем, кто в ней нуждался, оказана", - сказал Сальдо.