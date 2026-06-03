Ротенберг высоко оценил победу Сафонова в Лиге чемпионов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент и владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что очень рад успехам российского вратаря французского "ПСЖ" Матвея Сафонова.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.