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Ротенберг высоко оценил победу Сафонова в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:19 03.06.2026
Ротенберг высоко оценил победу Сафонова в Лиге чемпионов

Ротенберг о победе Сафонова в ЛЧ: здорово, что россиянин достиг таких успехов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Борис Ротенберг, президент и владелец футбольного клуба «Сочи», выразил радость по поводу успехов российского вратаря Матвея Сафонова.
  • Матвей Сафонов стал первым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды, и в этом году выступает как основной вратарь «ПСЖ».
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент и владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что очень рад успехам российского вратаря французского "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Ранее "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" (1:1, 4:3 - в серии пенальти) и второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Сафонов стал первым россиянином, выигравшим турнир дважды.
"Матвей Сафонов - двукратный победитель Лиги чемпионов. И если в прошлом году он был на замене, сейчас он играет уже как основной вратарь престижного клуба. Отстоял звание уже дважды. Это очень здорово для российского футбола и для него самого. Поздравляю его с этим! Очень здорово, что российский вратарь достиг таких результатов", - сказал Ротенберг.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Сафонов после победы в ЛЧ стал самым сильным вратарем в игре FIFA
Вчера, 00:38
 
ФутболМатвей СафоновБорис РотенбергСочиАрсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026
 
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