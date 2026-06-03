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Сафонов после победы в ЛЧ стал самым сильным вратарем в игре FIFA - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол
 
00:38 03.06.2026
Сафонов после победы в ЛЧ стал самым сильным вратарем в игре FIFA

Симулятор FIFA выпустил карточку Сафонова с рейтингом 96

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Соцсети вратаря
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Сафонов получил карточку с наивысшим рейтингом среди всех вратарей в футбольном симуляторе EA Sports FC 26.
  • За победу в Лиге чемпионов рейтинг Матвея Сафонова в игре был повышен до 96.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов получил карточку с наивысшим рейтингом среди всех вратарей в футбольном симуляторе EA Sports FC 26.
Создатели игры во вторник выпустили серию карточек с игроками "ПСЖ" для режима Ultimate Team. Каждый из футболистов команды за победу в Лиге чемпионов получил рейтинг 96, включая Сафонова. Изначально рейтинг российского вратаря при выходе игры составлял 78.
Сафонов стал лучшим вратарем игры. Также это рекорд среди российских игроков в истории симулятора. До него самый высокий рейтинг был у вратаря сборной СССР Льва Яшина (95), который включен в список легенд.
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ФутболСпортМатвей СафоновЛев ЯшинПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
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