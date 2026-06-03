Сафонов после победы в ЛЧ стал самым сильным вратарем в игре FIFA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матвей Сафонов получил карточку с наивысшим рейтингом среди всех вратарей в футбольном симуляторе EA Sports FC 26.
- За победу в Лиге чемпионов рейтинг Матвея Сафонова в игре был повышен до 96.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов получил карточку с наивысшим рейтингом среди всех вратарей в футбольном симуляторе EA Sports FC 26.
Создатели игры во вторник выпустили серию карточек с игроками "ПСЖ" для режима Ultimate Team. Каждый из футболистов команды за победу в Лиге чемпионов получил рейтинг 96, включая Сафонова. Изначально рейтинг российского вратаря при выходе игры составлял 78.
Сафонов стал лучшим вратарем игры. Также это рекорд среди российских игроков в истории симулятора. До него самый высокий рейтинг был у вратаря сборной СССР Льва Яшина (95), который включен в список легенд.