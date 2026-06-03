РЖД показали на ПМЭФ, как изменились пассажирские вагоны

РЖД показали на ПМЭФ интерактивное купе, сидя в котором можно посмотреть, как изменились пассажирские вагоны

РЖД показали на ПМЭФ интерактивное купе, сидя в котором можно посмотреть, как изменились пассажирские вагоны

© РИА Новости РЖД показали на ПМЭФ интерактивное купе, сидя в котором можно посмотреть, как изменились пассажирские вагоны

Краткий пересказ от РИА ИИ РЖД представили на ПМЭФ интерактивное купе, имитирующее цифровое пространство пассажирского вагона.

В нем можно проследить за эволюцией интерьеров и проголосовать за дизайн будущего вагона СВ.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. РЖД показали на ПМЭФ интерактивное купе, сидя в котором можно посмотреть, как изменились пассажирские вагоны, передает корреспондент РИА Новости.

Компания поясняет, что интерактивное купе на стенде РЖД – это цифровое пространство с экранами, имитирующее купе пассажирского вагона.

"Здесь можно проследить за эволюцией интерьеров вагонов, а также проголосовать за дизайн будущего вагона СВ в габарите Т", - говорится в сообщении.

Интерактивное табло на столе позволяет посмотреть, как выглядели плацкарт, купе и другие типы вагонов раньше и какими они стали теперь. Для этого надо выбрать кнопку "было-стало" на табло на столе.

Перемещать сам экран на столе можно с помощью движущегося подстаканника.