Рейтинг@Mail.ru
РЖД показали на ПМЭФ, как изменились пассажирские вагоны - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
15:30 03.06.2026
РЖД показали на ПМЭФ, как изменились пассажирские вагоны

РЖД показали на ПМЭФ купе, в котором можно посмотреть, как изменились вагоны

© РИА НовостиРЖД показали на ПМЭФ интерактивное купе, сидя в котором можно посмотреть, как изменились пассажирские вагоны
РЖД показали на ПМЭФ интерактивное купе, сидя в котором можно посмотреть, как изменились пассажирские вагоны - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
РЖД показали на ПМЭФ интерактивное купе, сидя в котором можно посмотреть, как изменились пассажирские вагоны
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЖД представили на ПМЭФ интерактивное купе, имитирующее цифровое пространство пассажирского вагона.
  • В нем можно проследить за эволюцией интерьеров и проголосовать за дизайн будущего вагона СВ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. РЖД показали на ПМЭФ интерактивное купе, сидя в котором можно посмотреть, как изменились пассажирские вагоны, передает корреспондент РИА Новости.
Компания поясняет, что интерактивное купе на стенде РЖД – это цифровое пространство с экранами, имитирующее купе пассажирского вагона.
РЖД показали на ПМЭФ-2026 варианты интерьера нового вагона СВ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
РЖД представили на ПМЭФ варианты интерьера нового вагона СВ
Вчера, 13:15
"Здесь можно проследить за эволюцией интерьеров вагонов, а также проголосовать за дизайн будущего вагона СВ в габарите Т", - говорится в сообщении.
Интерактивное табло на столе позволяет посмотреть, как выглядели плацкарт, купе и другие типы вагонов раньше и какими они стали теперь. Для этого надо выбрать кнопку "было-стало" на табло на столе.
Перемещать сам экран на столе можно с помощью движущегося подстаканника.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Официальный запуск пассажирского движения на МЦК - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
РЖД запускают услугу по перевозке детей без сопровождения взрослых
1 июня, 01:05
 
ПМЭФ-2026РЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала