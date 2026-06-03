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Рябков назвал задачу России в отношениях с США - РИА Новости, 03.06.2026
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15:30 03.06.2026 (обновлено: 15:43 03.06.2026)
Рябков назвал задачу России в отношениях с США

Рябков: задача России до следующих выборов в США стабилизировать отношения стран

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что задача России — использовать время до следующих президентских выборов в США для стабилизации и поступательного развития отношений между Москвой и Вашингтоном.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Задача России - использовать время до следующих президентских выборов в США, чтобы придать поступательный ход двусторонним отношениям между Москвой и Вашингтоном и их стабилизации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я думаю, что наша задача на нынешнем отрезке - использовать время до следующих президентских выборов (в США - ред.), чтобы придать поступательному ходу наших отношений с США, их стабилизации, возвращения к нормальности такой характер, чтобы все это было бы крайне сложно повернуть вспять", - сказал Рябков на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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