Рябков назвал задачу России в отношениях с США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Задача России - использовать время до следующих президентских выборов в США, чтобы придать поступательный ход двусторонним отношениям между Москвой и Вашингтоном и их стабилизации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.