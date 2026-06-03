Рябков оценил ситуацию на Ближнем Востоке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В конфликте США и Ирана в зоне Персидского залива наблюдается новый виток обмена ударами, которые отдаляют перспективу достижения договоренности, хотя наработки в этом вопросе у сторон были весьма солидные, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.