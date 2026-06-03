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Рябков оценил ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:25 03.06.2026 (обновлено: 15:43 03.06.2026)
Рябков оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Рябков: на Ближнем Востоке есть солидные наработки для договоренностей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что в конфликте США и Ирана в зоне Персидского залива наблюдается новый виток обмена ударами.
  • По словам Рябкова, эти удары отдаляют перспективу достижения договоренности между сторонами.
  • Рябков отметил, что наработки США и Ирана в этом вопросе "в принципе, весьма солидны и могут быть воплощены в жизнь".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В конфликте США и Ирана в зоне Персидского залива наблюдается новый виток обмена ударами, которые отдаляют перспективу достижения договоренности, хотя наработки в этом вопросе у сторон были весьма солидные, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Хождение по кругу, которое мы наблюдаем в зоне Персидского залива и всей обстановки вокруг иранской ядерной программы, с одной стороны, предсказуемо, с другой стороны, очень тревожно. Дело в том, что каждый раз, когда назревает решение той или иной проблемы, находятся силы, не согласные с дипломатическим треком и склонные идти на провокации и на новое обострение", - сказал он в кулуарах ПМЭФ-2026.
"Сейчас наблюдается виток обмена ударами и действиями, которые отдаляют вновь перспективу договоренности", - пояснил Рябков.
По его словам, наработки, достигнутые США и Ираном и о которых известно Москве, "в принципе, весьма солидны и могут быть воплощены в жизнь".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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