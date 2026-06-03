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Рубио оценил переговоры с Лавровым - РИА Новости, 03.06.2026
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21:07 03.06.2026 (обновлено: 21:18 03.06.2026)
Рубио оценил переговоры с Лавровым

Рубио назвал свои переговоры с Лавровым зрелой дипломатией

© REUTERS / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио назвал свои разговоры с Сергеем Лавровым зрелой дипломатией.
  • Главы внешнеполитических ведомств общались дважды только в мае.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал свои разговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым зрелой дипломатией.
Главы внешнеполитических ведомств, в частности, только в мае общались дважды.
"У меня было много разговоров с министром иностранных дел Лавровым. И мы должны (делать это - ред.), потому что это зрелая дипломатия, и это важно", - заявил Рубио на слушаниях в комитете палаты представителей.
Как считает государственный секретарь, гораздо лучше, когда есть "кто-то с другой стороны", с кем ведутся переговоры, чем нет.
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