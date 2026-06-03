Рубио оценил переговоры с Лавровым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио назвал свои разговоры с Сергеем Лавровым зрелой дипломатией.
- Главы внешнеполитических ведомств общались дважды только в мае.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал свои разговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым зрелой дипломатией.
Главы внешнеполитических ведомств, в частности, только в мае общались дважды.
Как считает государственный секретарь, гораздо лучше, когда есть "кто-то с другой стороны", с кем ведутся переговоры, чем нет.