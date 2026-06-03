Рубио ждет хороших новостей от переговоров с Данией и Гренландией

Краткий пересказ от РИА ИИ Рубио заявил, что ожидает хороших новостей от переговоров Вашингтона с Данией и Гренландией.

Представители Гренландии, Дании и США провели секретную встречу в Вашингтоне для обсуждения соглашения о будущих отношениях между сторонами.

На переговорах обсуждаются варианты использования Гренландии для укрепления совместной безопасности, в том числе противоракетной.

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что ожидает хороших новостей от переговоров Вашингтона с Данией и Гренландией.

Дании и В конце мая СМИ сообщали, что представители Гренландии США провели секретную встречу в Вашингтоне, чтобы обсудить соглашение о будущих отношениях между сторонами, датская и гренландская позиции остались неизменны.

« "Очевидно, что мы ведем переговоры как с Данией, так и с Гренландией; сейчас они продолжаются ежемесячно. Я думаю, у нас будут хорошие новости", - заявил Рубио в ходе слушаний в палате представителей.

Он отметил, что в ходе переговоров обсуждаются варианты того, как можно использовать Гренландию для укрепления как совместной безопасности, в том числе противоракетной.

"Я думаю, что сейчас мы на правильном пути, но я не хочу предавать гласности информацию, которая могла бы подорвать наши переговоры", - добавил госсекретарь.