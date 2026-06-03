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Рубио ждет хороших новостей от переговоров с Данией и Гренландией - РИА Новости, 03.06.2026
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20:12 03.06.2026
Рубио ждет хороших новостей от переговоров с Данией и Гренландией

Рубио заявил, что ожидает хороших новостей от переговоров с Данией и Гренландией

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио заявил, что ожидает хороших новостей от переговоров Вашингтона с Данией и Гренландией.
  • Представители Гренландии, Дании и США провели секретную встречу в Вашингтоне для обсуждения соглашения о будущих отношениях между сторонами.
  • На переговорах обсуждаются варианты использования Гренландии для укрепления совместной безопасности, в том числе противоракетной.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что ожидает хороших новостей от переговоров Вашингтона с Данией и Гренландией.
В конце мая СМИ сообщали, что представители Гренландии, Дании и США провели секретную встречу в Вашингтоне, чтобы обсудить соглашение о будущих отношениях между сторонами, датская и гренландская позиции остались неизменны.
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"Очевидно, что мы ведем переговоры как с Данией, так и с Гренландией; сейчас они продолжаются ежемесячно. Я думаю, у нас будут хорошие новости", - заявил Рубио в ходе слушаний в палате представителей.
Он отметил, что в ходе переговоров обсуждаются варианты того, как можно использовать Гренландию для укрепления как совместной безопасности, в том числе противоракетной.
"Я думаю, что сейчас мы на правильном пути, но я не хочу предавать гласности информацию, которая могла бы подорвать наши переговоры", - добавил госсекретарь.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
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