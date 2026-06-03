Ротенберг заявил, что чемпионат мира по футболу обязателен к просмотру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг заявил о необходимости следить за чемпионатом мира 2026 года для наблюдения за развитием футбола.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг заявил РИА Новости о необходимости смотреть чемпионат мира 2026 года, чтобы следить за развитием вида спорта.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Позднее было уточнено, что санкции будут действовать до завершения СВО.
«
"Чемпионат мира всегда интересен, надо смотреть, как поднимается футбол, как играют в других странах. Тем более надо смотреть на такой футбол, как в Лиге чемпионов. Финал был фееричным! Но наш Кубок, "Краснодар" - "Спартак", тоже очень показательный, игра была высокого уровня", - сказал Ротенберг на полях Петербургского международного экономического форума.
"Спартак" 24 мая обыграл "Краснодар" в суперфинале Кубка России (1:1, 4:3 - по пенальти).
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.