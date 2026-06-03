Ротенберг заявил, что чемпионат мира по футболу обязателен к просмотру

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг заявил РИА Новости о необходимости смотреть чемпионат мира 2026 года, чтобы следить за развитием вида спорта.