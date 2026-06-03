Ротенберг призвал отказаться от дешевых легионеров в РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. В российском футболе не должно быть ситуации, когда дешевые легионеры вытесняют российских игроков из основного состава команд ради заработка агентов иностранцев, заявил РИА Новости президент "Сочи" Борис Ротенберг.