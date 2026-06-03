Ротенберг призвал отказаться от дешевых легионеров в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что в российском футболе не должно быть ситуации, когда дешевые легионеры вытесняют российских игроков из основного состава команд.
- Министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров.
- С сезона 2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — более семи.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. В российском футболе не должно быть ситуации, когда дешевые легионеры вытесняют российских игроков из основного состава команд ради заработка агентов иностранцев, заявил РИА Новости президент "Сочи" Борис Ротенберг.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров. С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле - более семи.
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"Легионеры должны быть очень высокого уровня, чтобы наши игроки могли что-то почерпнуть. Не должно быть ситуации, когда много легионеров, которых можно купить дешевле, но в дело вмешивается работа агентов, и они зарабатывают, а наши ребята остаются на скамейке. Если же легионер профессиональный, высокого уровня, приносит пользу и показывает качества, на которых наши могут учиться, - это другой вопрос", - сказал Ротенберг РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.