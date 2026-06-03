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Ван дер Варт оправдал поражение от россиян на ЧЕ-2008 допинговым скандалом - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
22:47 03.06.2026 (обновлено: 01:36 04.06.2026)
Ван дер Варт оправдал поражение от россиян на ЧЕ-2008 допинговым скандалом

Нидерландец Рафаэл ван дер Варт намекнул на допинг у россиян на Евро-2008

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЭпизод из матча Россия - Нидерланды на чемпионате Европы 2008 по футболу
Эпизод из матча Россия - Нидерланды на чемпионате Европы 2008 по футболу - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт связал поражение от россиян в четвертьфинальном матче чемпионата Европы 2008 года с допинговым скандалом.
  • Сборная России обыграла сборную Нидерландов в дополнительное время со счетом 3:1. Ван дер Варт пожаловался, что россияне выглядели гораздо свежее.
  • Ван дер Варт также посетовал на невезение своей команды в том матче.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт намекнул, что российские футболисты могли обыграть "оранжевых" в четвертьфинальном матче чемпионата Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии благодаря допингу.
Сборная России на Евро-2008 добилась своего наивысшего достижения в современной истории, завоевав бронзовые медали. В четвертьфинале команда Гуса Хиддинка обыграла сборную Нидерландов в дополнительное время со счетом 3:1.
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"В Базеле было 40 градусов, и мы были совершенно измотаны. Начинается дополнительное время, а они как новенькие. Нельзя такое говорить, но это было ненормально. Но мы слышали про допинговую историю с Россией", - приводит слова ван дер Варта fcupdate.nl со ссылкой на подкаст Wes & Raf.
На вопрос соведущей Ноа Вале о том, действительно ли ван дер Варт подозревает россиян в допинге, футболист не дал утвердительного ответа: "Нет, но мы давили. Потом мы сравняли счет 1:1 и подумали: мы их додавим. И тут этот Аршавин снова побежал, как будто была первая минута. А мы уже не могли", - добавил экс-футболист.
Еще один участник того матча полузащитник Уэсли Снайдер ответил, что не знает, "что там произошло".
Также ван дер Варт в разговоре с ведущей посетовал на невезение: "Говорю, ты должна пересмотреть этот матч. Все мячи летели мимо".
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ФутболРафаэл ван дер ВартГус ХиддинкСборная России по футболуНидерланды
 
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