Ван дер Варт оправдал поражение от россиян на ЧЕ-2008 допинговым скандалом

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"В Базеле было 40 градусов, и мы были совершенно измотаны. Начинается дополнительное время, а они как новенькие. Нельзя такое говорить, но это было ненормально. Но мы слышали про допинговую историю с Россией", - приводит слова ван дер Варта fcupdate.nl со ссылкой на подкаст Wes & Raf.