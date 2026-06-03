Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД на фоне инцидента с БПЛА в Румынии.
- Он отметил поддержку Лондоном террористических методов ВСУ.
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин в ходе вызова в британский МИД отметил поддержку Лондоном террористических методов ВСУ, заявило посольство России в Лондоне.
Ранее министерство иностранных дел Великобритании сообщило о вызове посла России на фоне инцидента с БПЛА в Румынии. Лондон бездоказательно обвиняет в данном инциденте Россию.
"Глава дипмиссии… указал на очередные террористические атаки ВСУ на общежитие в Старобельске и рейсовый автобус в Енакиево. Акцентировал, что Лондон, будучи одним из основных спонсоров (Владимира) Зеленского, фактически поддерживает эти террористические методы", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
Кроме того, дрон ВСУ 3 июня атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.