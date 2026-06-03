Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД на фоне инцидента с БПЛА в Румынии.

Он отметил поддержку Лондоном террористических методов ВСУ.

ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин в ходе вызова в британский МИД отметил поддержку Лондоном террористических методов ВСУ, заявило посольство России в Лондоне.

Ранее министерство иностранных дел Великобритании сообщило о вызове посла России на фоне инцидента с БПЛА в Румынии. Лондон бездоказательно обвиняет в данном инциденте Россию.

"Глава дипмиссии… указал на очередные террористические атаки ВСУ на общежитие в Старобельске и рейсовый автобус в Енакиево. Акцентировал, что Лондон, будучи одним из основных спонсоров (Владимира) Зеленского, фактически поддерживает эти террористические методы", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.