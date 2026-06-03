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Российский посол в Британии отметил поддержку Лондоном терроризма ВСУ - РИА Новости, 03.06.2026
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19:10 03.06.2026 (обновлено: 19:15 03.06.2026)
Российский посол в Британии отметил поддержку Лондоном терроризма ВСУ

Российский посол в Британии Келин отметил поддержку Лондоном терроризма ВСУ

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД на фоне инцидента с БПЛА в Румынии.
  • Он отметил поддержку Лондоном террористических методов ВСУ.
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин в ходе вызова в британский МИД отметил поддержку Лондоном террористических методов ВСУ, заявило посольство России в Лондоне.
Ранее министерство иностранных дел Великобритании сообщило о вызове посла России на фоне инцидента с БПЛА в Румынии. Лондон бездоказательно обвиняет в данном инциденте Россию.
"Глава дипмиссии… указал на очередные террористические атаки ВСУ на общежитие в Старобельске и рейсовый автобус в Енакиево. Акцентировал, что Лондон, будучи одним из основных спонсоров (Владимира) Зеленского, фактически поддерживает эти террористические методы", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
Кроме того, дрон ВСУ 3 июня атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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