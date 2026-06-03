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Российских посол в Британии отверг обвинения о связи России с ЧП в Румынии - РИА Новости, 03.06.2026
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19:06 03.06.2026 (обновлено: 19:13 03.06.2026)
Российских посол в Британии отверг обвинения о связи России с ЧП в Румынии

Российских посол в Британии Келин отверг обвинения о связи РФ с ЧП в Румынии

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российских посол в Великобритании Келин отверг обвинения в причастности России к инциденту с дроном в Румынии во время вызова в британский МИД.
  • Министерство обороны Румынии заявило о падении беспилотника в Галаце и обвинило Россию в инциденте без предоставления доказательств.
  • Путин предположил, что дрон мог быть украинским, и подчеркнул готовность Россмм провести расследование при получении объективных данных.
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в ходе вызова в британский МИД отверг беспочвенные обвинения в причастности РФ к инциденту с дроном в Румынии, сообщило российское посольство.
"Третьего июня посол России в Великобритании А. В. Келин был приглашен на беседу в Форин-офис, в ходе которой британская сторона озвучила ряд претензий, связанных с проведением СВО. В частности, домыслы, касающиеся падения в Румынии 29 мая беспилотного летательного аппарата. Глава дипмиссии разъяснил российскую позицию по данному инциденту, отвергнув беспочвенные обвинения", - говорится в сообщении.
Министерство обороны Румынии на минувшей неделе заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан решил объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство.
Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, предположил, что, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных. По его словам, в ЕС любой залетевший дрон сперва называют российским, а потом выясняется, что это не так. Российский лидер отметил, что без экспертизы никто не может точно сказать, какого происхождения дрон, и подчеркнул, что РФ готова провести расследование, если ей передадут объективные данные.
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