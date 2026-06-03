Краткий пересказ от РИА ИИ Российских посол в Великобритании Келин отверг обвинения в причастности России к инциденту с дроном в Румынии во время вызова в британский МИД.

Министерство обороны Румынии заявило о падении беспилотника в Галаце и обвинило Россию в инциденте без предоставления доказательств.

Путин предположил, что дрон мог быть украинским, и подчеркнул готовность Россмм провести расследование при получении объективных данных.

ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в ходе вызова в британский МИД отверг беспочвенные обвинения в причастности РФ к инциденту с дроном в Румынии, сообщило российское посольство.

"Третьего июня посол России в Великобритании А. В. Келин был приглашен на беседу в Форин-офис, в ходе которой британская сторона озвучила ряд претензий, связанных с проведением СВО. В частности, домыслы, касающиеся падения в Румынии 29 мая беспилотного летательного аппарата. Глава дипмиссии разъяснил российскую позицию по данному инциденту, отвергнув беспочвенные обвинения", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Румынии на минувшей неделе заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан решил объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство.