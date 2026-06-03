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МИД: Россия предостерегает стороны иранского конфликта от эскалации - РИА Новости, 03.06.2026
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19:01 03.06.2026 (обновлено: 19:24 03.06.2026)
МИД: Россия предостерегает стороны иранского конфликта от эскалации

МИД: Россия предостерегает стороны иранского конфликта от шагов по эскалации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала вовлеченные стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности вокруг Ирана.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. РФ призывает вовлеченные стороны воздерживаться от шагов, чреватых дальнейшим ростом напряженности и срывом усилий по деэскалации вокруг Ирана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Настоятельно призываем все вовлеченные стороны воздерживаться от шагов, чреватых дальнейшим ростом напряженности и срывом дипломатических усилий по деэскалации ситуации", - сказала Захарова, отвечая на вопрос СМИ.
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