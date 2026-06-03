МИД: Россия предостерегает стороны иранского конфликта от эскалации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала вовлеченные стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности вокруг Ирана.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. РФ призывает вовлеченные стороны воздерживаться от шагов, чреватых дальнейшим ростом напряженности и срывом усилий по деэскалации вокруг Ирана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Настоятельно призываем все вовлеченные стороны воздерживаться от шагов, чреватых дальнейшим ростом напряженности и срывом дипломатических усилий по деэскалации ситуации", - сказала Захарова, отвечая на вопрос СМИ.