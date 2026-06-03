Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели немецкого портала Die Welt отреагировали на заявление Берлина о том, что окно для переговоров России и Европы "постепенно открывается".

Комментаторы отмечают, что "Альтернатива для Германии" воспользовалась возможностью установления контактов на Петербургском международном экономическом форуме, но подвергается за это критике.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читатели немецкого портала . Читатели немецкого портала Die Welt бурно отреагировали на заявление Берлина о том, что окно для переговоров России и Европы "постепенно открывается".

"В этом плане заявления "Альтернативы для Германии" можно назвать пророческими. Они говорят об этом уже несколько лет", — написал один из комментаторов.

"Неужели внезапно исчезла идея защиты от России ? Я думал, что мы решили больше никогда не разговаривать с Москвой", — сыронизировал другой.

"Петербургский международный экономический форум можно было бы использовать, например, в качестве первой возможности для установления неформальных контактов. Странно, что только "Альтернатива для Германии" воспользовалась этой возможностью, за что теперь подвергается критике со всех сторон", — высказался третий.

"Да, они вдруг снова захотели вести переговоры с Москвой , но если члены "Альтернативы для Германии" едут в Россию именно по этой причине, то это "крайне предосудительно", — иронично подчеркнул еще один пользователь.

"Внезапно немецкое правительство увидело возможность для переговоров с Владимиром Путиным . Ой, другие спохватились быстрее. Сейчас этим занимаются около 20 тысяч делегатов из более чем 100 стран", — подытожил читатель.

В среду агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило, что окно для переговоров Европы и России постепенно открывается, но это может занять месяцы.

Депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре и глава саксонского отделения этой партии подтвердили РИА Новости, что планируют принять участие в ПМЭФ. О получении приглашения для участия в форуме также сообщил РИА Новости депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер.

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал встречу на полях ПМЭФ с представителем немецкой партии "Альтернатива для Германии".