Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели немецкого портала Die Welt отреагировали на заявление Берлина о том, что окно для переговоров России и Европы "постепенно открывается".
- Комментаторы отмечают, что "Альтернатива для Германии" воспользовалась возможностью установления контактов на Петербургском международном экономическом форуме, но подвергается за это критике.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt бурно отреагировали на заявление Берлина о том, что окно для переговоров России и Европы "постепенно открывается".
"В этом плане заявления "Альтернативы для Германии" можно назвать пророческими. Они говорят об этом уже несколько лет", — написал один из комментаторов.
"Неужели внезапно исчезла идея защиты от России? Я думал, что мы решили больше никогда не разговаривать с Москвой", — сыронизировал другой.
"Петербургский международный экономический форум можно было бы использовать, например, в качестве первой возможности для установления неформальных контактов. Странно, что только "Альтернатива для Германии" воспользовалась этой возможностью, за что теперь подвергается критике со всех сторон", — высказался третий.
"Да, они вдруг снова захотели вести переговоры с Москвой, но если члены "Альтернативы для Германии" едут в Россию именно по этой причине, то это "крайне предосудительно", — иронично подчеркнул еще один пользователь.
"Внезапно немецкое правительство увидело возможность для переговоров с Владимиром Путиным. Ой, другие спохватились быстрее. Сейчас этим занимаются около 20 тысяч делегатов из более чем 100 стран", — подытожил читатель.
Депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре и глава саксонского отделения этой партии подтвердили РИА Новости, что планируют принять участие в ПМЭФ. О получении приглашения для участия в форуме также сообщил РИА Новости депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер.
Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев анонсировал встречу на полях ПМЭФ с представителем немецкой партии "Альтернатива для Германии".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.