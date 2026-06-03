СМИ рассказали о необычном шаге Франции в отношении России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны Европы ищут возможности вернуться к переговорам с Россией на фоне усталости США от конфликта на Украине, пишет Le Monde.
- Европа намерена открыть дополнительный политический канал коммуникаций с Россией помимо сохраняющегося канала между Москвой и НАТО.
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Страны Европы с подачи Франции ищут возможности вернуться к переговорам с Россией на фоне усталости США от конфликта на Украине, пишет Le Monde.
"Европа осознает: несмотря ни на что, ей необходимо возобновить диалог с Москвой. В европейской позиции произошли изменения", — приводит издание слова источника, близкого к председателю Европейского совета Антониу Коште.
Как отмечает Le Monde, президент Франции Эммануэль Макрон на протяжении уже нескольких месяцев призывает других лидеров европейских стран восстановить контакты с Россией и больше уже не одинок в своей позиции.
В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
В мае президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Москвой и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
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