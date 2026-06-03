СМИ рассказали о необычном шаге Франции в отношении России

МОСКВА, 3 июня — РИА Новости . Страны Европы с подачи Франции ищут возможности вернуться к переговорам с Россией на фоне усталости США от конфликта на Украине, пишет Le Monde.

Как отмечает Le Monde, президент Франции Эммануэль Макрон на протяжении уже нескольких месяцев призывает других лидеров европейских стран восстановить контакты с Россией и больше уже не одинок в своей позиции.