Александр Козлов: по золоту и серебру Россия входит в число ведущих держав

Экология и недропользование войдут в число самых обсуждаемых тем на Петербургском международном экономическом форуме. В интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ министр экологии и природных ресурсов России Александр Козлов рассказал, сколько золота и серебра добывается в России, есть ли в нашей стране геологическая терра инкогнита, какой объем отходов утилизируется и перерабатывается, а также объяснил, зачем Россия передала Казахстану амурских тигров и почему капибар нельзя содержать в антикафе. Беседовали Елена Савинова и Дарья Семенова.

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

— Недавно Россия передала Казахстану четырех амурских тигров, с какой целью?

— О планах вернуть тигра в дикую природу своей страны Казахстан объявил в 2010 году. Казахстан был историческим ареалом туранского тигра, который исчез в середине ХХ века. И в результате исследований, которые в течение пяти лет проводили ученые из разных стран, подтвердилось генетическое совпадение амурского и туранского тигров: их общий предок колонизировал Центральную Азию почти десять тысяч лет назад. ДНК туранского тигра было извлечено из музейных экспонатов. На основе этих данных в 2017 году в республике утвердили программу по реинтродукции тигра, которая рассчитана на 35 лет. В 2018-м в Казахстане специально для тигров создали природный резерват "Иле-Балхаш", куда в 2024 году доставили двух амурских тигров из зоопарка Нидерландов . Сейчас самке Бондане 13 лет, самцу Куме десять лет, потомства тигры до сих пор не дали.

В 2025 году началась подготовка к отлову и вывозу амурских тигров с Дальнего Востока . Российские эксперты оценивали все условия, которые созданы для амурских тигров в "Иле-Балхаш". В свою очередь, казахстанские специалисты прошли обучение на базе центра "Амурский тигр" в Хабаровском крае

— А как отлавливали и вывозили тигров?

— Два разнополых взрослых тигра возрастом около трех лет были выловлены в дикой природе Хабаровского края. Еще два восьмимесячных тигренка — тоже самец и самка — находились в реабилитационном центре Хабаровского края, куда они попали зимой после того, как их нашли поодиночке. Перед транспортировкой тигров усыпили: из Хабаровска в Астану они летели на самолете, из Астаны до "Иле-Балхаша" — на вертолете, и до места карантина деревянные клетки везли на машинах. Затем животных выпустили в специально построенные вольеры на территории "Иле-Балхаш", где они проходят карантин.

Два взрослых тигра проведут на карантине около двух месяцев. За это время ученые и эксперты должны оценить степень их готовности к выпуску. Оценивается как умение охотиться — им будут запускать крупную и мелкую дичь, так и реакция на человека. При появлении в поле зрения человека тигр должен прятаться, а не игнорировать или нападать. Есть и много других факторов, которые будут влиять на время выпуска тигров в дикую природу резервата. А два котенка после карантина останутся в центре, пока не освоят программу подготовки, которая рассчитана на год. Если все пройдет хорошо и тигрята справятся, то их выпустят в дикую природу летом 2027-го.

— В России, в частности в Москве, продолжают работать антикафе с животными: капибарами, мини-пигами, енотами, хотя контактные зоопарки в стране запрещены. Это законно?

— Деятельность таких антикафе регулируется законом об ответственном обращении с животными и требованиями к содержанию и использованию животных в культурно-массовых целях. И физический контакт с животными в принципе не может быть основной деятельностью для таких компаний. Кроме того, законодательно закреплен список животных, которых можно потрогать, но при этом владелец заведения обязан обеспечить безопасность и людей, и животных. Круг животных, которых можно содержать в заведениях общественного питания, также ограничен. На одно животное с учетом видовых биологических особенностей должно быть не менее одного квадратного метра площади, предусмотрены зоны кормления, выгула, отдыха и игровые зоны. Капибарам нужен доступ к воде. Даже собаки и кошки могут устать от внимания посетителей, и поэтому обязательно нужны зоны укрытия. Зафиксировано, что время непрерывного контакта с животными не может превышать двух часов, после чего ему нужен отдых не менее часа. Антикафе, а это, как правило, небольшие помещения, просто не могут обеспечить необходимые условия для содержания тех же капибар, енотов-полоскунов, сурикатов, лемуров. Если вы видите, что какое-то антикафе явно нарушает закон, можно обратиться в Россельхознадзор , у службы уже есть опыт закрытия антикафе с капибарами. А мы со своей стороны готовы дорабатывать законодательство вместе с Россельхознадзором и Министерством культуры, которое курирует деятельность по использованию животных в культурно-массовых целях, чтобы ни одно животное не страдало.

— Перейдем к экологии. Какая доля отходов в России сейчас перерабатывается?

— На данный момент сортируется 58,3% твердых коммунальных отходов, а к 2030 году этот показатель нужно довести до 100%. На переработку отправляется 15,1% отходов, во вторичный оборот вовлекается 14% отходов, к 2030 году этот показатель должен составить 25%. При этом полигонное захоронение отходов снижено почти на 18%.

За семь лет в нашей стране создано 382 объекта современной инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов общей мощностью 41,6 миллиона тонн в год. Только в 2026 году в эксплуатацию запущены такие крупные объекты, как комплекс по переработке отходов "Островский" в Ленинградской области мощностью 600 тысяч тонн по обработке, 360 тысяч тонн по утилизации, 600 тысяч тонн по захоронению отходов. В Дербенте открылся комплекс мощностью 200 тысяч тонн по обработке, 111 тысяч тонн по утилизации. В Северной Осетии — Алании заработал комплекс недалеко от Владикавказа мощностью по обработке 100 тысяч тонн. До конца 2026 года также запланирована сдача в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Дагестане мощностью 500 тысяч тонн по обработке и 105 тысяч тонн по утилизации. Вместе с тем для достижения цели в 100% переработки, поставленной президентом России, нужно построить еще порядка 400 объектов.

— Следующий вопрос про недра. Насколько они изучены на территории России и какие регионы остаются наименее исследованными?

— Степень изученности мелкомасштабной геологической съемкой (1:1000 000) России составляет 100%, то есть "миллионкой" покрыта вся страна! Теперь стоит задача нарастить объемы среднемасштабной геологической съемки (1:200 000). Сейчас в среднем по стране это 25,7%, где-то — существенно больше. Наименее изученные территории — это Сибирь и Дальний Восток. Именно поэтому федеральный проект "Геология: возрождение легенды" нацелен на эти регионы. Здесь сосредоточена сейчас большая часть работ по среднемасштабной геологической съемке.

— На фоне кризиса в мире растет интерес к золоту и серебру. Насколько мы обеспечены этими металлами?

— Балансовые запасы золота в России составляют 17,1 тысячи тонн, серебра — 123,7 тысячи тонн. Крупность запасов и добыча драгметаллов позволяет нашей стране входить в число ведущих мировых держав. Вместе с тем на фоне роста мировых цен на драгметаллы ажиотажного спроса от бизнеса на выдачу лицензий нет, потому что объем их выдачи был высоким в последние годы. На золото как основной вид сырья среди драгоценных металлов приходится порядка 75% действующих лицензий на твердые полезные ископаемые. И мы ежегодно полностью обеспечиваем воспроизводство запасов золота и серебра на уровне, опережающем добычу. Точных данных по 2025 году пока нет, согласно экспертной оценке, добыча золота предварительно составила на уровне 480-485 тонн, серебра — 2600-2800 тонн. На 2026 год прогноз по добыче золота — 480-500 тонн, серебра — 2800-3000 тонн.

— Планируете расширять перечень трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ)?

— Пока мы не рассматриваем очередное расширение перечня ТРИЗ. Но при поступлении обоснованных предложений от компаний, безусловно, готовы предметно работать над его расширением. Стоит напомнить, что по большинству категорий ТРИЗ введены льготы в Налоговом кодексе. Кроме того, льготируются и другие категории запасов углеводородного сырья, налоговые преференции по которым, по мнению Минфина , точечно необходимы по конкретным участкам недр. Более того, Роснедра ежегодно проводят мониторинг трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Сейчас уже более половины — 17,4 миллиарда тонн извлекаемых запасов нефти в России, числящихся на государственном балансе, относятся к потенциально льготируемым. В структуре добычи доля ТРИЗ составляет 30% и будет только расти исключительно благодаря мерам господдержки, в первую очередь налоговым.

— Какова ситуация с высоковыработанными и высокообводненными месторождениями в России?

Поволжья и — Проблема высокой выработанности и обводненности месторождений главным образом касается регионов традиционной добычи углеводородного сырья — Западной Сибири Кавказа . Разработка месторождений на поздней стадии всегда сопровождается повышенными эксплуатационными затратами из-за наличия большого количества воды в добываемой жидкости, которую необходимо отделять, использовать в технологическом процессе или утилизировать. Мы считаем необходимым продлять цикл жизни месторождений, потому что, помимо снижения добычи углеводородов, завершение разработки месторождений приведет к сокращению рабочих мест. Нужны меры поддержки предприятий. Минэнерго разрабатывает меры поддержания жизненного цикла таких проектов, и Минприроды России активно участвует в этой работе.

— Вы возглавляете с российской стороны межправкомиссию с КНДР. В июле прошлого года были запущены прямые рейсы из Москвы в Пхеньян, каковы итоги первого года?

— В прошлом году более семи тысяч российских туристов посетили КНДР. Это направление становится популярным за счет интереса к культуре наших соседей, а также разноплановости видов отдыха — от горнолыжного курорта Масикрен до прибрежной туристической зоны в городе Вонсан . Спрос на авиаперелеты растет, сейчас мы видим большую загрузку на рейсы из Пхеньяна в Москву и рассчитываем, что с увеличением спроса на турпоездки вырастет интерес к перелетам из Москвы в Пхеньян.

— Планируется ли запустить регулярные рейсы из Москвы в Вонсан?

— С момента запуска прямых рейсов из Москвы в Пхеньян прошел всего один летний туристический сезон, и мы смотрим за динамикой, оцениваем перспективы. Поэтому пока сложно оценить целесообразность запуска прямого рейса в Вонсан. Но, безусловно, мы настроены расширять транспортное сообщение между нашими странами. В прошлом году российские туроператоры посетили КНДР для знакомства с туристической инфраструктурой Пхеньяна и туристической зоной Вонсан-Кальма. Коллеги обсудили возможности для расширения туристических направлений. Сейчас прорабатываются наиболее перспективные из них.

— Вы также возглавляете с российской стороны межправкомиссию с Монголией. Какой турпоток ожидаете в эту страну из России в этому году?

— На протяжении последних пяти лет наблюдаем значительный рост туристического потока из России в Монголию. За первый квартал 2026-го турпоток вырос на 62% по сравнению с прошлым годом, что позволяет нам прогнозировать продолжение этой тенденции. Сейчас вместе с монгольскими коллегами проводим исследования на рынке туристических товаров и услуг, улучшаем туристическую инфраструктуру, развиваем трансграничные туристические маршруты, такие как Великий чайный путь. Сегодня в Улан-Батор выполняются рейсы из Иркутска Красноярска . В рамках межправкомиссии ведем диалог с монгольскими коллегами по поводу запуска прямого рейса между нашими столицами.

— Россия и Монголия совместно осваивают недра на приграничной территории, определили на ней больше 60 высокомаржинальных месторождений. Когда ожидается начало разработки?

— Геологию и недропользование рассматриваем как один из ключевых векторов сотрудничества с Монголией. Что касается приграничной полосы, то у нас несколько направлений партнерства. Среди них — картография. В 2026 году Роснедра с подведомственными учреждениями планирует завершить работы по созданию бесшовных геохимических карт масштаба 1:1 000 000. Второе — геологоразведка. Для регионально-поисковых работ определена 21 наиболее перспективная площадь и перечень работ, возможных к первоочередной реализации. Ведем диалог с монгольской стороной по проекту технического задания на проведение первого этапа работ. Одновременно на этапе согласования находятся пять высокомаржинальных месторождений, которые могут осваиваться нашими странами совместно.

— Нельзя обойти Африку. Известно, что Россия и Судан планируют сотрудничество в сфере транспорта. Какие проекты сейчас обсуждаются?

— Наиболее перспективными для совместной работы на сегодня являются проекты по строительству и модернизации железных дорог, морских и воздушных портов на территории Судана. Сейчас работаем над установлением тесного контакта между коммерческими структурами наших стран, конечно, с учетом нестабильной военно-политической обстановки в Судане.

— Планируется ли расширить перечень продукции для взаимной торговли России и Судана?