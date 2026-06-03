Краткий пересказ от РИА ИИ
- Санкт-Петербургский экономический форум вызывает у польских экспертов зависть и отчаяние, пишет портал Mysl Polska.
- Польша рискует оказаться на периферии Европы, пока США, Германия и Россия начинают диалог по экономическим и культурным вопросам, поясняет автор.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Санкт-Петербургский экономический форум (ПМЭФ) должен стать сигналом деградации для Польши, пишет портал Mysl Polska.
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"Санкт-Петербургский международный экономический форум <…> вызывает у польских экспертов смешанные чувства: зависть и отчаяние", — говорится в публикации.
"Вся вышеизложенная информация, на мой взгляд, должна стать холодным душем для официальной Варшавы. Сегодня, когда США, Германия и Россия начинают осторожный диалог по экономическим и культурным вопросам, Польша рискует оказаться на периферии Европы", — резюмирует автор.
ПМЭФ пройдет 3-6 июня, главная тема форума в этом году — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".
На пленарном заседании с большой речью выступит Владимир Путин. Там также выступят президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. После завершения пленарного заседания состоится беседа Путина с заместителем председателя КНР. На повестке этой встречи будут вопросы двустороннего сотрудничества.
Как сообщил фонд "Росконгресс", участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, бизнеса, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений.