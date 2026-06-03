В Польше впали в отчаяние из-за важного события в России

"Санкт-Петербургский международный экономический форум <…> вызывает у польских экспертов смешанные чувства: зависть и отчаяние", — говорится в публикации.

ПМЭФ пройдет 3-6 июня, главная тема форума в этом году — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".

Как сообщил фонд "Росконгресс", участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, бизнеса, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений.