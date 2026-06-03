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Соловьев объяснил западной аудитории, за что Россия сражается на Украине - РИА Новости, 03.06.2026
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01:33 03.06.2026 (обновлено: 06:00 03.06.2026)
Соловьев объяснил западной аудитории, за что Россия сражается на Украине

Соловьев: Россия сражается на Украине за права русских людей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Соловьёв
Владимир Соловьёв - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Соловьёв. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеведущий Владимир Соловьев заявил в интервью журналу Weltwoche, что Россия в украинском конфликте сражается за право русских людей свободно и безопасно жить на своей земле.
  • По словам Соловьева, русские люди должны жить достойно, в условиях уважения к их языку и религии, без притеснений.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия в украинском конфликте сражается за право русских людей свободно и безопасно жить на своей земле, заявил телеведущий Владимир Соловьев в большом интервью швейцарскому журналу Weltwoche.
Соловьев ответил на вопрос, как бы он объяснил западной аудитории цели конфликта с российской точки зрения.
"Мы сражаемся за право русских людей свободно жить на своей земле - жить безопасно и достойно, в условиях, когда их язык уважают, когда их религию уважают и когда они не подвергаются притеснениям", — сказал он.
Телеведущий добавил, что многие европейцы ошибочно связывают начало конфликта с февралем 2022 года, тогда как его предпосылки следует искать в событиях 2014 года на Украине.
"В действительности конфликт начался во время Майдана в 2014 году. Однако западные страны не захотели видеть людей, убитых украинскими военными. Они не захотели видеть войну, которая продолжалась восемь лет", - заключил Соловьев.
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Россия не представляет угрозы для Европы, заявил Владимир Соловьев
01:24
 
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