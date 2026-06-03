Краткий пересказ от РИА ИИ
- Телеведущий Владимир Соловьев заявил в интервью журналу Weltwoche, что Россия в украинском конфликте сражается за право русских людей свободно и безопасно жить на своей земле.
- По словам Соловьева, русские люди должны жить достойно, в условиях уважения к их языку и религии, без притеснений.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия в украинском конфликте сражается за право русских людей свободно и безопасно жить на своей земле, заявил телеведущий Владимир Соловьев в большом интервью швейцарскому журналу Weltwoche.
Соловьев ответил на вопрос, как бы он объяснил западной аудитории цели конфликта с российской точки зрения.
"Мы сражаемся за право русских людей свободно жить на своей земле - жить безопасно и достойно, в условиях, когда их язык уважают, когда их религию уважают и когда они не подвергаются притеснениям", — сказал он.
Телеведущий добавил, что многие европейцы ошибочно связывают начало конфликта с февралем 2022 года, тогда как его предпосылки следует искать в событиях 2014 года на Украине.
"В действительности конфликт начался во время Майдана в 2014 году. Однако западные страны не захотели видеть людей, убитых украинскими военными. Они не захотели видеть войну, которая продолжалась восемь лет", - заключил Соловьев.