США сохраняют политику санкций против России, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марко Рубио заявил, что политика сохранения санкций против России остается, несмотря на выдачу генеральных лицензий на продажу российской нефти.
- Рубио добавил, что США могут перестать продлевать генеральную лицензию на покупку российской нефти, если не произойдет "драматический поворот" в сторону достижения урегулирования по Украине.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что несмотря на выдачу генлицензий на продажу российской нефти, политика сохранения санкций против РФ остается.
"Это не является постоянной переменой в нашей политике", - заявил Рубио на слушаниях в сенате на вопрос о ситуации с исключением российской нефти из-под санкций.