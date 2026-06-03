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США сохраняют политику санкций против России, заявил Рубио - РИА Новости, 03.06.2026
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23:29 03.06.2026
США сохраняют политику санкций против России, заявил Рубио

Рубио заявил, что политика сохранения санкций против РФ остается

© REUTERS / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марко Рубио заявил, что политика сохранения санкций против России остается, несмотря на выдачу генеральных лицензий на продажу российской нефти.
  • Рубио добавил, что США могут перестать продлевать генеральную лицензию на покупку российской нефти, если не произойдет "драматический поворот" в сторону достижения урегулирования по Украине.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что несмотря на выдачу генлицензий на продажу российской нефти, политика сохранения санкций против РФ остается.
"Это не является постоянной переменой в нашей политике", - заявил Рубио на слушаниях в сенате на вопрос о ситуации с исключением российской нефти из-под санкций.
Он также добавил, что в какой-то момент США перестанут продлевать генлицензию на покупку нефти РФ, если не произойдет "драматический поворот" в сторону достижения урегулирования по Украине.
Ранее США продлили на 30 дней истекшее 16 мая исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти. США идут на послабления, пытаясь сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран.
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