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В Ассоциации виноделов России рассказали об активном развитии отрасли - РИА Новости, 03.06.2026
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23:00 03.06.2026
В Ассоциации виноделов России рассказали об активном развитии отрасли

Титов: такого небывалого развития виноделия, как сейчас, Россия не знала

© Fotolia / Maksim ShebekoБокалы с вином
Бокалы с вином - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Fotolia / Maksim Shebeko
Бокалы с вином. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отечественному производителю вина становится стыдно делать некачественный продукт, заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов.
  • В России более 300 виноделен.
  • Отечественные производители все чаще завоевывают высшие награды на международных конкурсах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Такого небывалого развития виноделия, как сейчас, Россия не знала за всю свою историю, в стране уже более 300 виноделен, создана настоящая экосистема, суть которой в том, что производителю просто стыдно выпускать некачественный продукт, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов.
"Россия на самом деле всегда была винодельческой страной. В советские времена, например, мы занимали одно из первых мест в мире по производству шампанского, предприятия которого находились практически во всех регионах", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.
"Однако такого мощного развития виноделия, которое мы наблюдаем сегодня, не было никогда", - добавил Титов.
По его словам, "если еще пять-шесть лет назад в РФ было 20 крупных виноделен, то сейчас их более 300".
"Дело, конечно, не только в количестве. В стране создана и действует настоящая экосистема виноделия, суть которой в том, что производителям стыдно изготавливать некачественное вино. Даже маленькие винодельни, выпускающие 10 тысяч бутылок в год, заботятся о качестве", - заметил он.
"Неудивительно, что отечественные производители все чаще завоевывают высшие награды - золотые и даже платиновые - на международных конкурсах", - подчеркнул Титов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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