В Ассоциации виноделов России рассказали об активном развитии отрасли

Краткий пересказ от РИА ИИ Отечественному производителю вина становится стыдно делать некачественный продукт, заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов.

В России более 300 виноделен.

Отечественные производители все чаще завоевывают высшие награды на международных конкурсах.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Такого небывалого развития виноделия, как сейчас, Россия не знала за всю свою историю, в стране уже более 300 виноделен, создана настоящая экосистема, суть которой в том, что производителю просто стыдно выпускать некачественный продукт, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов.

"Россия на самом деле всегда была винодельческой страной. В советские времена, например, мы занимали одно из первых мест в мире по производству шампанского, предприятия которого находились практически во всех регионах", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.

"Однако такого мощного развития виноделия, которое мы наблюдаем сегодня, не было никогда", - добавил Титов

По его словам, "если еще пять-шесть лет назад в РФ было 20 крупных виноделен, то сейчас их более 300".

"Дело, конечно, не только в количестве. В стране создана и действует настоящая экосистема виноделия, суть которой в том, что производителям стыдно изготавливать некачественное вино. Даже маленькие винодельни, выпускающие 10 тысяч бутылок в год, заботятся о качестве", - заметил он.

"Неудивительно, что отечественные производители все чаще завоевывают высшие награды - золотые и даже платиновые - на международных конкурсах", - подчеркнул Титов.