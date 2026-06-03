МИД предостерег от втягивания региона Персидского залива в войну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия считает важным не допустить дальнейшего втягивания региона Персидского залива в разрушительную войну.
- Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о нанесении ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки США.
- МИД Ирана напомнил о праве страны на защиту своего суверенитета и территориальной целостности, указав на прямую ответственность Кувейта и Бахрейна за атаку на иранский остров Кешм.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия считает важным не допустить дальнейшего втягивания региона Персидского залива в разрушительную войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Важно не допустить дальнейшего втягивания региона (Персидского залива - ред.) в разрушительную войну", - сказала Захарова, отвечая на вопрос СМИ.
МИД Ирана на фоне ударов США по иранскому острову Кешм напомнил о праве страны на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Он также указал, что атака на остров производилась с территории государств региона, и возложил прямую ответственность, в том числе, на Кувейт и Бахрейн.