МИД предостерег от втягивания региона Персидского залива в войну

МИД Ирана на фоне ударов США по иранскому острову Кешм напомнил о праве страны на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Он также указал, что атака на остров производилась с территории государств региона, и возложил прямую ответственность, в том числе, на Кувейт и Бахрейн.