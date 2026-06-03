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МИД предостерег от втягивания региона Персидского залива в войну - РИА Новости, 03.06.2026
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19:25 03.06.2026 (обновлено: 20:07 03.06.2026)
МИД предостерег от втягивания региона Персидского залива в войну

Захарова: важно не допустить разрушительной войны в регионе Персидского залива

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия считает важным не допустить дальнейшего втягивания региона Персидского залива в разрушительную войну.
  • Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о нанесении ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки США.
  • МИД Ирана напомнил о праве страны на защиту своего суверенитета и территориальной целостности, указав на прямую ответственность Кувейта и Бахрейна за атаку на иранский остров Кешм.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия считает важным не допустить дальнейшего втягивания региона Персидского залива в разрушительную войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Важно не допустить дальнейшего втягивания региона (Персидского залива - ред.) в разрушительную войну", - сказала Захарова, отвечая на вопрос СМИ.
Корпус стражей исламской революции Ирана ночью 3 июня объявил о нанесении ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки США. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что ракеты были запущены по Кувейту и Бахрейну, однако были либо сбиты, либо не долетели.
МИД Ирана на фоне ударов США по иранскому острову Кешм напомнил о праве страны на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Он также указал, что атака на остров производилась с территории государств региона, и возложил прямую ответственность, в том числе, на Кувейт и Бахрейн.
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