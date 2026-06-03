Захарова: Россия готова способствовать поиску развязок в иранском конфликте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова активно способствовать поиску политико-дипломатических развязок в конфликте вокруг Ирана.
- По заявлению Марии Захаровой, противоречия в конфликте могут и должны решаться путем выработки компромиссных решений на основе учета законных интересов всех стран в соответствии с нормами международного права.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия готова активно способствовать поиску политико-дипломатических развязок в конфликте вокруг Ирана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Исходим из того, что имеющиеся там противоречия могут и должны решаться политико-дипломатическими методами, путем выработки компромиссных решений на основе учета законных интересов всех стран в соответствии с базовыми нормами международного права. Готовы и далее этому активно способствовать", - говорится в ее ответе на вопрос СМИ, опубликованном на сайте ведомства.