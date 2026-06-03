IT-компания Fastly заявила, что готова сотрудничать со спецслужбами России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская IT-компания Fastly заявила, что готова сотрудничать с российскими властями при получении официального запроса.
- ФСБ России связала технологии Fastly со слежкой за высокопоставленными российскими служащими и сообщила о вскрытии акции иностранных спецслужб по добыче информации со смартфонов.
ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Американская IT-компания Fastly, чьи технологии ФСБ России связала со слежкой за высокопоставленными российскими служащими, заявила РИА Новости, что готова сотрудничать при наличии официального запроса.
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"Мы сохраняем полную приверженность прозрачности и соблюдению требований законодательства. В случаях, когда поступают достоверные, официальные и законные запросы, мы в полной мере сотрудничаем с соответствующими властями для оказания всей необходимой поддержки", — сообщили агентству в компании.
Ранее ФСБ сообщила о вскрытии акции иностранных спецслужб по добыче информации со смартфонов высокопоставленных российских служащих, зараженных вредоносным ПО с использованием возможностей крупных международных IT-корпораций. На опубликованных ФСБ кадрах были показаны офисы Fastly и Cloudflare в США, а также здания с их филиалами в Лондоне.