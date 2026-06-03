IT-компания Fastly заявила, что готова сотрудничать со спецслужбами России

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"Мы сохраняем полную приверженность прозрачности и соблюдению требований законодательства. В случаях, когда поступают достоверные, официальные и законные запросы, мы в полной мере сотрудничаем с соответствующими властями для оказания всей необходимой поддержки", — сообщили агентству в компании.