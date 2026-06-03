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В АСИ оценили потребность России в зарубежных специалистах - РИА Новости, 03.06.2026
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16:52 03.06.2026
В АСИ оценили потребность России в зарубежных специалистах

АСИ: в России есть потребность в высококвалифицированных зарубежных специалистах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДиректор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно
Директор направления Молодые профессионалы Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России есть потребность в высококвалифицированных зарубежных специалистах, прежде всего для решения задач, связанных с автоматизацией производства и повышением производительности труда.
  • После принятия указа президента РФ № 883 о новой категории для иностранцев «представляющий интерес для Российской Федерации» АСИ начало прием заявок на ресурсе «Время жить в России» и уже получило более трех тысяч заявок.
  • Заявки высококвалифицированных специалистов из разных стран, включая Юго-Восточную Азию и Европу, будут рассмотрены Агентством по привлечению иностранных талантов в Россию и отправлены на проверку в МВД и другие ведомства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Высококвалифицированные зарубежные специалисты требуются в России, прежде всего, для решения важных задач, связанных с автоматизацией производства, повышением производительности труда, заявил РИА Новости директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно.
"Потребность в высококвалифицированных кадрах из зарубежных стран в России есть", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.
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"После принятия в декабре указа президента РФ № 883, согласно которому в стране вводится для иностранцев новая категория – "представляющий интерес для Российской Федерации", мы в Агентстве стратегических инициатив на ресурсе "Время жить в России" с середины апреля начали прием заявок, и уже получили их более трех тысяч", - добавил Вайно.
Среди этих трех тысяч высококвалифицированных специалистов, желающих приехать в настоящее время в Россию, по его словам, есть "как представители дружественных государств Юго-Восточной Азии, так и масса качественных заявок из европейских стран". На вопрос, о каких конкретно специалистах идет речь, Вайно ответил, что в основном это научные сотрудники, профессора, доктора наук.
"Если же в целом говорить про отрасли, где мы чувствуем, что в стране пока сейчас объективно не хватает специалистов, то это все те, что связаны с автоматизацией производства, с повышением производительности труда", - заметил собеседник агентства.
Это, добавил он, "в частности, специалисты в области биотехнологий, радиоэлектроники, искусственного интеллекта, а также космической отрасли и сельхозпроизводства.
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Поступившие заявки высококвалифицированных специалистов будут рассмотрены в ближайшее время оператором программы - Агентством по привлечению иностранных талантов в Россию, затем они будут отправлены на проверку в МВД и другие ведомства.
"Мы надеемся, что из тех, кто подал заявки, статус "представляющий интерес для Российской Федерации" начнут получать в ноябре-декабре", - сказал Вайно.
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