В АСИ оценили потребность России в зарубежных специалистах

Краткий пересказ от РИА ИИ В России есть потребность в высококвалифицированных зарубежных специалистах, прежде всего для решения задач, связанных с автоматизацией производства и повышением производительности труда.

После принятия указа президента РФ № 883 о новой категории для иностранцев «представляющий интерес для Российской Федерации» АСИ начало прием заявок на ресурсе «Время жить в России» и уже получило более трех тысяч заявок.

Заявки высококвалифицированных специалистов из разных стран, включая Юго-Восточную Азию и Европу, будут рассмотрены Агентством по привлечению иностранных талантов в Россию и отправлены на проверку в МВД и другие ведомства.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Высококвалифицированные зарубежные специалисты требуются в России, прежде всего, для решения важных задач, связанных с автоматизацией производства, повышением производительности труда, заявил РИА Новости директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно.

"Потребность в высококвалифицированных кадрах из зарубежных стран в России есть", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.

"После принятия в декабре указа президента РФ № 883, согласно которому в стране вводится для иностранцев новая категория – "представляющий интерес для Российской Федерации", мы в Агентстве стратегических инициатив на ресурсе "Время жить в России" с середины апреля начали прием заявок, и уже получили их более трех тысяч", - добавил Вайно.

Среди этих трех тысяч высококвалифицированных специалистов, желающих приехать в настоящее время в Россию, по его словам, есть "как представители дружественных государств Юго-Восточной Азии , так и масса качественных заявок из европейских стран". На вопрос, о каких конкретно специалистах идет речь, Вайно ответил, что в основном это научные сотрудники, профессора, доктора наук.

"Если же в целом говорить про отрасли, где мы чувствуем, что в стране пока сейчас объективно не хватает специалистов, то это все те, что связаны с автоматизацией производства, с повышением производительности труда", - заметил собеседник агентства.

Это, добавил он, "в частности, специалисты в области биотехнологий, радиоэлектроники, искусственного интеллекта, а также космической отрасли и сельхозпроизводства.

Поступившие заявки высококвалифицированных специалистов будут рассмотрены в ближайшее время оператором программы - Агентством по привлечению иностранных талантов в Россию, затем они будут отправлены на проверку в МВД и другие ведомства.