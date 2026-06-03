В России начнут маркировать удобрения

Краткий пересказ от РИА ИИ В России с 1 ноября 2026 года начнут маркировать минеральные и химические удобрения в потребительской упаковке.

С 1 сентября 2026 года участники товарооборота должны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 ноября нанесение цифровых кодов на продукцию станет обязательным.

Реализация продукции без цифрового кода допускается до 1 ноября 2027 года, после чего в обороте должны остаться исключительно маркированные удобрения.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В России начнут маркировать минеральные и химические удобрения в потребительской упаковке с 1 ноября 2026 года, соответствующее постановление подписано правительством РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").

"Маркировка охватит минеральные и химические удобрения в потребительской упаковке, предназначенные для использования в садоводстве и ведении личных подсобных хозяйств. Соответствующее постановление подписано правительством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Постановление предусматривает поэтапное введение требований. "С 1 сентября 2026 года участники товарооборота должны будут зарегистрироваться в системе "Честный знак", а с 1 ноября этого года нанесение цифровых кодов на продукцию, вводимую в оборот производителями и импортерами, становится обязательным", - добавили в пресс-службе.

Новые правила оборота охватывают минеральные и химические удобрения, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор, калий), а также прочие удобрения и удобрения, выпускаемые в форме таблеток или упаковках массой не более 10 килограмм. По оценкам ВШЭ , доля нелегальной продукции в этой категории достигает 20%.

С этого срока также начинается маркировка товарных остатков, произведенных до вступления в силу новых правил. Реализация продукции без цифрового кода допускается до 1 ноября 2027 года. После этой даты в обороте должны остаться исключительно маркированные удобрения.