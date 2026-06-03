Посол России прокомментировал выход Молдавии из СНГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол в Молдавии Олег Озеров заявил, что Москва не понимает, как Кишинев планирует остаться в ряде соглашений после выхода из СНГ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российская сторона не понимает, как власти Молдавии хотят остаться в ряде соглашений после выхода из СНГ, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров на ПМЭФ.
"Мы, честно говоря, не понимаем, как можно остаться в каких-то частных соглашениях, выйдя из основных. Это мне напоминает, как если бы такой мишка вышел из леса, взял малину, куст малины, выдернул его, малинку сверху съел, а куст выбросил. Куст-то больше не растет, и на нем малинка больше не вырастет. Так не бывает", - сказал Озеров на сессии Россия - Молдавия на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.