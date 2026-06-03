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Посол России прокомментировал выход Молдавии из СНГ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:46 03.06.2026
Посол России прокомментировал выход Молдавии из СНГ

Озеров: РФ не понимает, как Молдавия может покинуть СНГ, сохранив ряд соглашений

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПосол РФ в Молдавии Олег Озеров
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Родион Прока
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Посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол в Молдавии Олег Озеров заявил, что Москва не понимает, как Кишинев планирует остаться в ряде соглашений после выхода из СНГ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российская сторона не понимает, как власти Молдавии хотят остаться в ряде соглашений после выхода из СНГ, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров на ПМЭФ.
"Мы, честно говоря, не понимаем, как можно остаться в каких-то частных соглашениях, выйдя из основных. Это мне напоминает, как если бы такой мишка вышел из леса, взял малину, куст малины, выдернул его, малинку сверху съел, а куст выбросил. Куст-то больше не растет, и на нем малинка больше не вырастет. Так не бывает", - сказал Озеров на сессии Россия - Молдавия на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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