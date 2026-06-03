Россия может вернуть экономику Молдавии к рентабельности, заявил посол

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"И, конечно, Россия может быть поставщиком дешевой электроэнергии, газа, всего, чего угодно, и создать возможности для возвращения экономики Республики Молдова на траекторию рентабельности и устойчивого роста", - сказал он на сессии "Россия - Молдавия" на ПМЭФ.