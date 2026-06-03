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Россия может вернуть экономику Молдавии к рентабельности, заявил посол - РИА Новости, 03.06.2026
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10:34 03.06.2026
Россия может вернуть экономику Молдавии к рентабельности, заявил посол

Посол Озеров: Россия может помочь Молдавии вернуться к рентабельности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОлег Озеров
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Олег Озеров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что Россия может создать условия для возвращения молдавской экономики к рентабельности и устойчивому росту.
  • По его словам, Россия может стать поставщиком дешевой электроэнергии и газа для Молдавии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия может создать условия для возвращения молдавской экономики к рентабельности и устойчивому росту, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
«
"И, конечно, Россия может быть поставщиком дешевой электроэнергии, газа, всего, чего угодно, и создать возможности для возвращения экономики Республики Молдова на траекторию рентабельности и устойчивого роста", - сказал он на сессии "Россия - Молдавия" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ЭкономикаРоссияМолдавияОлег Озеров
 
 
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