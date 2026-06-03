Россия может вернуть экономику Молдавии к рентабельности, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что Россия может создать условия для возвращения молдавской экономики к рентабельности и устойчивому росту.
- По его словам, Россия может стать поставщиком дешевой электроэнергии и газа для Молдавии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия может создать условия для возвращения молдавской экономики к рентабельности и устойчивому росту, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
«
"И, конечно, Россия может быть поставщиком дешевой электроэнергии, газа, всего, чего угодно, и создать возможности для возвращения экономики Республики Молдова на траекторию рентабельности и устойчивого роста", - сказал он на сессии "Россия - Молдавия" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.