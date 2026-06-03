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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от лихорадки денге - РИА Новости, 03.06.2026
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13:05 03.06.2026
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от лихорадки денге

Роспотребнадзор: средства от комаров помогут обезопасить себя от денге

© AP Photo / Rick BowmerКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Rick Bowmer
Комар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристам необходимо использовать средства от комаров и носить закрытую одежду, чтобы обезопасить себя от лихорадки денге, сообщил Роспотребнадзор.
  • При возвращении из поездки в эндемичные регионы и появлении любых симптомов недомогания необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сообщить о факте поездки.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Использование средств от комаров и закрытая одежда поможет российским туристам обезопасить себя от лихорадки денге, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о возможном случае лихорадки денге у россиянки, вернувшейся из Африки.
"Крайне важно соблюдать меры профилактики. К ним относятся: использование закрытой одежды, применение репеллентов, москитных сеток, а также средств борьбы с насекомыми в помещениях. Также стоит избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре отметили, что при возвращении из поездки в эндемичные регионы, при появлении любых симптомов недомогания необходимо незамедлительно обратиться к врачу, обязательно сообщив о факте поездки.
Лихорадка денге - это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основным путем передачи является укус инфицированных комаров.
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ОбществоАфрикаАзияКарибский бассейнФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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