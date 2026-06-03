Роспотребнадзор рассказал, как защититься от лихорадки денге

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Использование средств от комаров и закрытая одежда поможет российским туристам обезопасить себя от лихорадки денге, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре отметили, что при возвращении из поездки в эндемичные регионы, при появлении любых симптомов недомогания необходимо незамедлительно обратиться к врачу, обязательно сообщив о факте поездки.