Роспотребнадзор рассказал, как защититься от лихорадки денге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Туристам необходимо использовать средства от комаров и носить закрытую одежду, чтобы обезопасить себя от лихорадки денге, сообщил Роспотребнадзор.
- При возвращении из поездки в эндемичные регионы и появлении любых симптомов недомогания необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сообщить о факте поездки.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Использование средств от комаров и закрытая одежда поможет российским туристам обезопасить себя от лихорадки денге, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о возможном случае лихорадки денге у россиянки, вернувшейся из Африки.
"Крайне важно соблюдать меры профилактики. К ним относятся: использование закрытой одежды, применение репеллентов, москитных сеток, а также средств борьбы с насекомыми в помещениях. Также стоит избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре отметили, что при возвращении из поездки в эндемичные регионы, при появлении любых симптомов недомогания необходимо незамедлительно обратиться к врачу, обязательно сообщив о факте поездки.
Лихорадка денге - это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основным путем передачи является укус инфицированных комаров.