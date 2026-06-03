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Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки денге в России - РИА Новости, 03.06.2026
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12:35 03.06.2026 (обновлено: 12:37 03.06.2026)
Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки денге в России

Роспотребнадзор: распространение лихорадки денге на территории России исключено

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Распространение лихорадки денге на территории Российской Федерации исключено.
  • Роспотребнадзор ведет мониторинг инфекции.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Распространение лихорадки денге в России исключено, специалисты ведут мониторинг инфекции, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
"В связи с появлением публикации о случае заражения лихорадкой денге у россиянки, вернувшейся из Южной Африки, Роспотребнадзор информирует… распространение лихорадки денге на территории Российской Федерации исключено", - говорится в сообщении.
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РоссияОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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