Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки денге в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Распространение лихорадки денге на территории Российской Федерации исключено.
- Роспотребнадзор ведет мониторинг инфекции.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Распространение лихорадки денге в России исключено, специалисты ведут мониторинг инфекции, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
"В связи с появлением публикации о случае заражения лихорадкой денге у россиянки, вернувшейся из Южной Африки, Роспотребнадзор информирует… распространение лихорадки денге на территории Российской Федерации исключено", - говорится в сообщении.
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