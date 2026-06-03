Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к игре Minecraft

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи сообщили о плохой работе Minecraft.
- Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к игре в России.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роскомнадзор на фоне сообщений пользователей о плохой работе Minecraft заявил РИА Новости, что не ограничивал доступ к игре в России.
Ранее в среду россияне стали жаловаться на работу игры, сообщая об общем сбое. В основном пользователи сообщали об отсутствии соединения с сервером.
"Роскомнадзор не ограничивает доступ к игре Minecraft", - заявили в ведомстве.
В ОП предложили создать отечественный аналог Roblox
5 февраля, 02:09