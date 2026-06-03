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Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к игре Minecraft - РИА Новости, 03.06.2026
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19:37 03.06.2026
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к игре Minecraft

РИА Новости: Роскомнадзор не ограничивал доступ к игре Minecraft

© AP Photo / Damian DovarganesИгра Microsoft "Minecraft"
Игра Microsoft Minecraft - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Damian Dovarganes
Игра Microsoft "Minecraft". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи сообщили о плохой работе Minecraft.
  • Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к игре в России.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роскомнадзор на фоне сообщений пользователей о плохой работе Minecraft заявил РИА Новости, что не ограничивал доступ к игре в России.
Ранее в среду россияне стали жаловаться на работу игры, сообщая об общем сбое. В основном пользователи сообщали об отсутствии соединения с сервером.
"Роскомнадзор не ограничивает доступ к игре Minecraft", - заявили в ведомстве.
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