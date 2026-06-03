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Роскомнадзор в мае заблокировал более семи тысяч фишинговых ресурсов - РИА Новости, 03.06.2026
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10:58 03.06.2026 (обновлено: 10:59 03.06.2026)
Роскомнадзор в мае заблокировал более семи тысяч фишинговых ресурсов

РКН в мае заблокировал 7 191 фишинговый ресурс и 457 сайтов с вредоносным ПО

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскомнадзор заблокировал более 7 тысяч фишинговых ресурсов и 457 сайтов с вредоносным ПО в мае 2026 года.
  • Специалисты Роскомнадзора отразили 1,3 тысячи DDoS-атак на системы государственного управления, финансового сектора и операторов связи.
  • Основные количество атак коснулось телекоммуникационную отрасль, а наибольшее количество инцидентов зафиксировали в Центральном федеральном округе.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал более 7 тысяч фишинговых ресурсов и 457 сайтов с вредоносным ПО, заявили в ведомстве.
"В мае 2026 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 7 191 фишинговый ресурс и 457 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение", - говорится в сообщении Роскомнадзора.
Кроме того, его специалисты отразили 1,3 тысячи DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора и операторов связи. А чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Индии, Франции, Германии, уточняет ведомство.
Основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе, заключается в сообщении.
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