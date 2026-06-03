Рейтинг@Mail.ru
Ремонт дорог стартовал в Олимпийской деревне на западе Москвы - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:31 03.06.2026
Ремонт дорог стартовал в Олимпийской деревне на западе Москвы

Комплексный ремонт дорог начался в Олимпийской деревне на западе Москвы

© РИА Новости / Николай ХижнякДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Дорожные знаки
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комплексный ремонт дорог стартовал в Олимпийской деревне на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Основной задачей программы комплексного ремонта улиц является создание комфортных и безопасных условий для водителей и пешеходов, организация удобных маршрутов к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. Приступили к проведению комплексного ремонта дорог в Олимпийской деревне на западе столицы - там заменим дорожное покрытие и нанесем новую разметку, в пешеходных зонах установим лавочки для отдыха и навигационные стелы", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что на заключительном этапе будет проведено озеленение, в рамках которого будут восстановлены существующие и обустроены новые газоны, высажены деревья и кустарники.
"При выборе объектов программы учитываем межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость важных социальных и других учреждений. На территории Олимпийской деревни расположены знаковые спортивные, культурные и социальные объекты, например, Государственный музей обороны Москвы, "Филармония-2" (Концертный зал имени Рахманинова) и другие", - добавил он.
Аномальная жара в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Солнечный город. Какие работы московские коммунальщики проводят летом
Вчера, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала