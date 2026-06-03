МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комплексный ремонт дорог стартовал в Олимпийской деревне на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Основной задачей программы комплексного ремонта улиц является создание комфортных и безопасных условий для водителей и пешеходов, организация удобных маршрутов к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. Приступили к проведению комплексного ремонта дорог в Олимпийской деревне на западе столицы - там заменим дорожное покрытие и нанесем новую разметку, в пешеходных зонах установим лавочки для отдыха и навигационные стелы", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что на заключительном этапе будет проведено озеленение, в рамках которого будут восстановлены существующие и обустроены новые газоны, высажены деревья и кустарники.