Угрозы жизни ребенка, пострадавшего при атаке на автобус в Енакиево, нет

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"(Ребенок – ред.) средней степени тяжести, у него осколочные ранения мягких тканей, жизненно важные органы не повреждены. В сознании, угрозы жизни нет. Обработан, осколочки все убраны, угрозы жизни у ребенка нет", - сообщил Масников.