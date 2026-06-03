Порядка 150 млрд рублей вкладывают в растениеводство Ставропольского края

"Ежегодно порядка 100-150 миллиардов вкладывается в направление растениеводства, овощей закрытого грунта, животноводство. Также развиваются большие молочные товарные фермы. И это тоже является залогом того, что мы своих планов достигнем. В этом году мы уже планируем порядка 430,6 миллиарда иметь инвестиций", - отметил Владимиров.