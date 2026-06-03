Порядка 150 млрд рублей вкладывают в растениеводство Ставропольского края

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Порядка 100-150 миллиардов рублей инвестируют в растениеводство, овощи закрытого грунта, животноводство Ставропольского края ежегодно, сообщил РИА Новости на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Владимир Владимиров.
"Ежегодно порядка 100-150 миллиардов вкладывается в направление растениеводства, овощей закрытого грунта, животноводство. Также развиваются большие молочные товарные фермы. И это тоже является залогом того, что мы своих планов достигнем. В этом году мы уже планируем порядка 430,6 миллиарда иметь инвестиций", - отметил Владимиров.
Петербургский международный экономический форум в этом году проводится с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер.