Рейтинг@Mail.ru
Порядка 150 млрд рублей вкладывают в растениеводство Ставропольского края - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
19:27 03.06.2026 (обновлено: 19:28 03.06.2026)
Порядка 150 млрд рублей вкладывают в растениеводство Ставропольского края

Около 150 миллиардов рублей вкладывают в растениеводство Ставропольского края

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Порядка 100-150 миллиардов рублей инвестируют в растениеводство, овощи закрытого грунта, животноводство Ставропольского края ежегодно, сообщил РИА Новости на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Владимир Владимиров.
"Ежегодно порядка 100-150 миллиардов вкладывается в направление растениеводства, овощей закрытого грунта, животноводство. Также развиваются большие молочные товарные фермы. И это тоже является залогом того, что мы своих планов достигнем. В этом году мы уже планируем порядка 430,6 миллиарда иметь инвестиций", - отметил Владимиров.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Владимиров: прорывные проекты Ставрополья связаны с туризмом и АПК
Вчера, 19:26
Петербургский международный экономический форум в этом году проводится с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер.
 
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир ВладимировПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала