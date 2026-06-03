В Воронежской области ПВО уничтожила семь беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ Силы ПВО уничтожили семь БПЛА над Воронежской областью за ночь.

По предварительной информации, пострадавших нет, но повреждено остекление двух частных домов и одного гаража.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА над Воронежской областью, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над четырьмя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в канале на платформе " Макс ".

Он также уточнил, что в одном из муниципалитетов повреждено остекление двух частных домов и одного гаража.