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В Воронежской области ПВО уничтожила семь беспилотников - РИА Новости, 03.06.2026
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08:12 03.06.2026
В Воронежской области ПВО уничтожила семь беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА над Воронежской областью

© iStock.com / aapskyБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© iStock.com / aapsky
БПЛА . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО уничтожили семь БПЛА над Воронежской областью за ночь.
  • По предварительной информации, пострадавших нет, но повреждено остекление двух частных домов и одного гаража.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА над Воронежской областью, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над четырьмя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в канале на платформе "Макс".
Он также уточнил, что в одном из муниципалитетов повреждено остекление двух частных домов и одного гаража.
Как отметил Гусев, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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