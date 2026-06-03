В Воронежской области ПВО уничтожила семь беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили семь БПЛА над Воронежской областью за ночь.
- По предварительной информации, пострадавших нет, но повреждено остекление двух частных домов и одного гаража.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА над Воронежской областью, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над четырьмя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в канале на платформе "Макс".
Он также уточнил, что в одном из муниципалитетов повреждено остекление двух частных домов и одного гаража.
Как отметил Гусев, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.