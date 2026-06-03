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Юрист рассказала, можно ли ездить по чужой транспортной карте - РИА Новости, 03.06.2026
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06:30 03.06.2026
Юрист рассказала, можно ли ездить по чужой транспортной карте

РИА Новости: россияне могут ездить в транспорте по чужому неименному проездному

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене
Пассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неименные проездные билеты, такие как карта «Тройка», можно передавать другим людям.
  • Передача льготных билетов запрещена, так как они подтверждают право на льготу конкретного человека.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россияне могут проезжать в общественном транспорте по чужим проездным, если они не именные, рассказала РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.
"Такие проездные билеты, как неименная карта "Тройка", можно передавать другим. Передача льготных билетов запрещена, поскольку они подтверждают льготу конкретного человека", - сказала юрист.
Она отметила, что люди, которые предъявили чужой льготный билет, считаются безбилетными.
"​К категориям граждан, имеющих право на бесплатный проезд, относятся, в частности: пенсионеры, ветераны, инвалиды, сироты и приемные родители, почетные доноры. На льготный проезд вправе претендовать, например, школьники и студенты", - заключила Мурашкина.​​
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