Юрист рассказала, можно ли ездить по чужой транспортной карте

Краткий пересказ от РИА ИИ Неименные проездные билеты, такие как карта «Тройка», можно передавать другим людям.

Передача льготных билетов запрещена, так как они подтверждают право на льготу конкретного человека.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россияне могут проезжать в общественном транспорте по чужим проездным, если они не именные, рассказала РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.

"Такие проездные билеты, как неименная карта "Тройка", можно передавать другим. Передача льготных билетов запрещена, поскольку они подтверждают льготу конкретного человека", - сказала юрист.

Она отметила, что люди, которые предъявили чужой льготный билет, считаются безбилетными.