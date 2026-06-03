Генпрокуратура показала на ПМЭФ приложение для жалоб и обращений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генпрокуратура представила приложение на Петербургском международном экономическом форуме, через которое предприниматели могут подать обращение для рассмотрения в ускоренный срок — не более 14 дней.
- В приложении можно увидеть запланированные проверки, а данные о внеплановых проверках появляются день в день после ввода ИИН компании.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Генпрокуратура показала на Петербургском международном экономическом форуме приложение, через которое предприниматели могут подать жалобу или обращение для рассмотрения в укоренном порядке, передает корреспондент РИА Новости.
Генпрокуратура представила на стенде сенсорный экран с приложением, с помощью которого предприниматели могут отправить обращение. При таком способе подачи оно будет рассмотрено в ускоренный срок - не более 14 дней. Как пояснила РИА Новости представитель ведомства, это самое подробное и максимально наполненное приложение для госорганов.
Если ввести ИИН компании в приложении, можно увидеть запланированные проверки, в случае внеплановой данные появляются день в день.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.