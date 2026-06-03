Генпрокуратура показала на ПМЭФ приложение для жалоб и обращений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Генпрокуратура показала на Петербургском международном экономическом форуме приложение, через которое предприниматели могут подать жалобу или обращение для рассмотрения в укоренном порядке, передает корреспондент РИА Новости.

Если ввести ИИН компании в приложении, можно увидеть запланированные проверки, в случае внеплановой данные появляются день в день.