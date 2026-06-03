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Генпрокуратура показала на ПМЭФ приложение для жалоб и обращений - РИА Новости, 03.06.2026
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16:54 03.06.2026
Генпрокуратура показала на ПМЭФ приложение для жалоб и обращений

Генпрокуратура показала на ПМЭФ приложение, через которое можно подать жалобу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ-2026. Работа форума . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генпрокуратура представила приложение на Петербургском международном экономическом форуме, через которое предприниматели могут подать обращение для рассмотрения в ускоренный срок — не более 14 дней.
  • В приложении можно увидеть запланированные проверки, а данные о внеплановых проверках появляются день в день после ввода ИИН компании.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Генпрокуратура показала на Петербургском международном экономическом форуме приложение, через которое предприниматели могут подать жалобу или обращение для рассмотрения в укоренном порядке, передает корреспондент РИА Новости.
Генпрокуратура представила на стенде сенсорный экран с приложением, с помощью которого предприниматели могут отправить обращение. При таком способе подачи оно будет рассмотрено в ускоренный срок - не более 14 дней. Как пояснила РИА Новости представитель ведомства, это самое подробное и максимально наполненное приложение для госорганов.
Если ввести ИИН компании в приложении, можно увидеть запланированные проверки, в случае внеплановой данные появляются день в день.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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