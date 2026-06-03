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Блогер из США призвал рассказывать правду о России, чтобы рушить стереотипы - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:53 03.06.2026
Блогер из США призвал рассказывать правду о России, чтобы рушить стереотипы

Американский блогер Хелали: Россия не такая, как ее представляют западные СМИ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский блогер-журналист Кристофер Хелали считает, что западные СМИ изображают Россию односторонне.
  • Хелали утверждает, что задача иностранных блогеров — показывать правду и разбивать стены стереотипов о России.
  • Хелали приводит в пример поездку в Старобельск, где он увидел последствия удара украинскими беспилотниками по студенческому общежитию.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Русские не такие, как их изображают западные СМИ, и задача иностранных блогеров - показывать правду и разбивать стены, считает американский блогер-журналист Кристофер Хелали.
"Молодые люди тянутся к этим платформам. Наша первая обязанность, самая главная, это показывать правду, предоставлять разные точки зрения", - сказал он в среду в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме.
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По его словам, многие молодые люди на западе смотрят мейнстримовые СМИ, которые показывают Россию односторонне.
"Но мы пытаемся представить Россию по-другому. (На Западе говорят, что) русские холодные, они совершают преступления. На самом деле русские очень гостеприимные, они тебя обнимают, ведут тебя в баню, у них столько праздников", - сказал Хелали.
Роль гражданских журналистов он обозначил как общественную дипломатию.
"Это наш долг – показывать реальность, разрушать стены между людьми, стены, которые создают предубеждения и стереотипы", - считает американский блогер.
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Хелали также привел в пример поездку в Старобельск, где ему и другим дали возможность своими глазами увидеть последствия удара украинскими беспилотниками по студенческому общежитию.
Дискуссия была посвящена Международному фестивалю молодежи. Указ о проведении в сентябре 2026 года в Екатеринбурге Международного фестиваля молодежи подписал в декабре прошлого года президент России Владимир Путин. Целью мероприятия является развитие международного молодежного сотрудничества.
"Международный фестиваль молодежи объединит на инновационных площадках региона более 10 тысяч активных, творческих и энергичных ребят со всего мира", - отметили в департаменте. Мероприятие пройдет с 11 по 17 сентября, ожидается присутствие гостей из более чем 190 стран мира.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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