Блогер из США призвал рассказывать правду о России, чтобы рушить стереотипы

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский блогер-журналист Кристофер Хелали считает, что западные СМИ изображают Россию односторонне.

Хелали утверждает, что задача иностранных блогеров — показывать правду и разбивать стены стереотипов о России.

Хелали приводит в пример поездку в Старобельск, где он увидел последствия удара украинскими беспилотниками по студенческому общежитию.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Русские не такие, как их изображают западные СМИ, и задача иностранных блогеров - показывать правду и разбивать стены, считает американский блогер-журналист Кристофер Хелали.

"Молодые люди тянутся к этим платформам. Наша первая обязанность, самая главная, это показывать правду, предоставлять разные точки зрения", - сказал он в среду в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, многие молодые люди на западе смотрят мейнстримовые СМИ, которые показывают Россию односторонне.

"Но мы пытаемся представить Россию по-другому. (На Западе говорят, что) русские холодные, они совершают преступления. На самом деле русские очень гостеприимные, они тебя обнимают, ведут тебя в баню, у них столько праздников", - сказал Хелали.

Роль гражданских журналистов он обозначил как общественную дипломатию.

"Это наш долг – показывать реальность, разрушать стены между людьми, стены, которые создают предубеждения и стереотипы", - считает американский блогер.

Хелали также привел в пример поездку в Старобельск , где ему и другим дали возможность своими глазами увидеть последствия удара украинскими беспилотниками по студенческому общежитию.

Дискуссия была посвящена Международному фестивалю молодежи. Указ о проведении в сентябре 2026 года в Екатеринбурге Международного фестиваля молодежи подписал в декабре прошлого года президент России Владимир Путин . Целью мероприятия является развитие международного молодежного сотрудничества.

"Международный фестиваль молодежи объединит на инновационных площадках региона более 10 тысяч активных, творческих и энергичных ребят со всего мира", - отметили в департаменте. Мероприятие пройдет с 11 по 17 сентября, ожидается присутствие гостей из более чем 190 стран мира.