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В Архангельске потушили пожар на складе с бытовой химией - РИА Новости, 03.06.2026
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21:13 03.06.2026
В Архангельске потушили пожар на складе с бытовой химией

РИА Новости: пожар на складе с бытовой химией в Архангельске полностью потушили

© Фото : МЧС Архангельской области/MAXПожар в здании, где находятся помещения с бытовой химией, Архангельск
Пожар в здании, где находятся помещения с бытовой химией, Архангельск - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МЧС Архангельской области/MAX
Пожар в здании, где находятся помещения с бытовой химией, Архангельск
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в здании склада с бытовой химией в Архангельске потушили на площади 7,5 тысяч квадратных метров.
  • Люди не пострадали.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пожар в здании склада с бытовой химией в Архангельске полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе рассказали, что пожар в здании склада с бытовой химией локализован на площади 7,5 тысяч квадратных метров, люди не пострадали.
«
"Пожар в Архангельске полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАрхангельскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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