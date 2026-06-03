В Архангельске потушили пожар на складе с бытовой химией

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пожар в здании склада с бытовой химией в Архангельске полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в пресс-службе рассказали, что пожар в здании склада с бытовой химией локализован на площади 7,5 тысяч квадратных метров, люди не пострадали.