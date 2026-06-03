В Архангельске потушили пожар на складе с бытовой химией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в здании склада с бытовой химией в Архангельске потушили на площади 7,5 тысяч квадратных метров.
- Люди не пострадали.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пожар в здании склада с бытовой химией в Архангельске полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе рассказали, что пожар в здании склада с бытовой химией локализован на площади 7,5 тысяч квадратных метров, люди не пострадали.
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"Пожар в Архангельске полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.