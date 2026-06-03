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В горящем в Архангельске здании находятся склады с бытовой химией - РИА Новости, 03.06.2026
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16:19 03.06.2026 (обновлено: 17:51 03.06.2026)
В горящем в Архангельске здании находятся склады с бытовой химией

В горящем в Архангельске здании находятся складские помещения с бытовой химией

© Фото : МЧС Архангельской области/MAXПожар в здании, где находятся помещения с бытовой химией, Архангельск
Пожар в здании, где находятся помещения с бытовой химией, Архангельск - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : МЧС Архангельской области/MAX
Пожар в здании, где находятся помещения с бытовой химией, Архангельск
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Архангельске горит здание площадью 7,5 тысячи квадратных метров, в котором находятся складские помещения с бытовой химией и легковоспламеняющимися веществами.
  • Для ликвидации пожара задействовано более 100 человек личного состава и 29 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 МЧС России и группа БАС для мониторинга обстановки с воздуха.
МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Складские помещения с бытовой химией, легковоспламеняющимися веществами находятся в горящем на площади 7,5 тысячи квадратных метров здании в Архангельске, это что привело к массовым хлопкам и стремительному распространению огня внутри помещений, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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"В здании находились складские помещения с бытовой химией, легковоспламеняющимися веществами, упаковочными материалами, что привело к массовым хлопкам и стремительному распространению огня внутри помещений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для ликвидации пожара задействовано более 100 человек личного состава и 29 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 МЧС России. Также для мониторинга обстановки с воздуха задействована группа БАС.
Ранее сообщалось, что пожар в административном здании (адрес: Кузнечихинский промузел 1-й проезд, 13) начался в 12.43 мск, по прибытии пожарных горела половина здания с выходом на кровлю. Площадь возгорания составляет 7,5 тысяч квадратных метров, самостоятельно из здания эвакуировались 40 человек, пострадавших нет.
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