В горящем в Архангельске здании находятся склады с бытовой химией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Архангельске горит здание площадью 7,5 тысячи квадратных метров, в котором находятся складские помещения с бытовой химией и легковоспламеняющимися веществами.
- Для ликвидации пожара задействовано более 100 человек личного состава и 29 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 МЧС России и группа БАС для мониторинга обстановки с воздуха.
МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Складские помещения с бытовой химией, легковоспламеняющимися веществами находятся в горящем на площади 7,5 тысячи квадратных метров здании в Архангельске, это что привело к массовым хлопкам и стремительному распространению огня внутри помещений, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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"В здании находились складские помещения с бытовой химией, легковоспламеняющимися веществами, упаковочными материалами, что привело к массовым хлопкам и стремительному распространению огня внутри помещений", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожар в административном здании (адрес: Кузнечихинский промузел 1-й проезд, 13) начался в 12.43 мск, по прибытии пожарных горела половина здания с выходом на кровлю. Площадь возгорания составляет 7,5 тысяч квадратных метров, самостоятельно из здания эвакуировались 40 человек, пострадавших нет.