В горящем в Архангельске здании находятся склады с бытовой химией

МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Складские помещения с бытовой химией, легковоспламеняющимися веществами находятся в горящем на площади 7,5 тысячи квадратных метров здании в Архангельске, это что привело к массовым хлопкам и стремительному распространению огня внутри помещений, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар в административном здании (адрес: Кузнечихинский промузел 1-й проезд, 13) начался в 12.43 мск, по прибытии пожарных горела половина здания с выходом на кровлю. Площадь возгорания составляет 7,5 тысяч квадратных метров, самостоятельно из здания эвакуировались 40 человек, пострадавших нет.