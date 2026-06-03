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В автосервисе возле МКАД ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 03.06.2026
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15:01 03.06.2026
В автосервисе возле МКАД ликвидировали открытое горение

РИА Новости: открытый огонь в автосервисе у МКАД потушили на 1,3 тыс квадратов

© Фото : Агентство "Москва"/TelegramПожар на территории автосервиса в поселке Измайлово в Ленинском округе Подмосковья
Пожар на территории автосервиса в поселке Измайлово в Ленинском округе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Агентство "Москва"/Telegram
Пожар на территории автосервиса в поселке Измайлово в Ленинском округе Подмосковья
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытое горение в здании автосервиса в Ленинском городском округе Подмосковья ликвидировано на площади почти 1,3 тысячи квадратных метров.
  • К ликвидации возгорания привлекались 41 спасатель и 15 единиц техники.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Открытое горение в здании автосервиса в Ленинском городском округе Подмосковья рядом с МКАД ликвидировано на площади почти 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Ранее сообщалось о пожаре в автосервисе в промышленной зоне поселка Измайлово на площади 1238 квадратных метров.
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"В 13.51 - ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, к ликвидации возгорания привлекались 41 спасатель и 15 единиц техники.
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