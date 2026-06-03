В автосервисе возле МКАД ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Открытое горение в здании автосервиса в Ленинском городском округе Подмосковья рядом с МКАД ликвидировано на площади почти 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.