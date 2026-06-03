Пушилин рассказал о пострадавших при атаке ВСУ по автобусу в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Енакиево Донецкой Народной Республики дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус.
- Глава республики Денис Пушилин заявил, что информацию о пострадавших можно узнать по горячей линии министерства транспорта ДНР.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Информацию о пострадавших пассажирах автобуса, который в городе Енакиево Донецкой Народной Республики атаковали ВСУ, можно узнать по горячей линии министерства транспорта республики, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
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"Данные сейчас возможно получить, обратившись на горячую линию, которую организовал Минтранс Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин.