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Пушилин рассказал о пострадавших при атаке ВСУ по автобусу в ДНР - РИА Новости, 03.06.2026
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16:47 03.06.2026
Пушилин рассказал о пострадавших при атаке ВСУ по автобусу в ДНР

Пушилин сообщил, как узнать информацию о пострадавших пассажирах автобуса в ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСгоревший рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
Сгоревший рейсовый автобус Москва - Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сгоревший рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Енакиево Донецкой Народной Республики дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус.
  • Глава республики Денис Пушилин заявил, что информацию о пострадавших можно узнать по горячей линии министерства транспорта ДНР.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Информацию о пострадавших пассажирах автобуса, который в городе Енакиево Донецкой Народной Республики атаковали ВСУ, можно узнать по горячей линии министерства транспорта республики, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Данные сейчас возможно получить, обратившись на горячую линию, которую организовал Минтранс Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин.
Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, восемь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется.
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Донецкая Народная РеспубликаЕнакиевоДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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