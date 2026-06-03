Пушилин рассказал о пострадавших при атаке ВСУ по автобусу в ДНР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Информацию о пострадавших пассажирах автобуса, который в городе Енакиево Донецкой Народной Республики атаковали ВСУ, можно узнать по горячей линии министерства транспорта республики, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.