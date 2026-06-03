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Посольство России во Франции потребовало освободить капитана танкера Tagor - РИА Новости, 03.06.2026
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13:14 03.06.2026
Посольство России во Франции потребовало освободить капитана танкера Tagor

Посольство РФ во Франции потребовало освободить капитана танкера Tagor

© AP Photo / Christophe EnaВывеска на здании посольства РФ во Франции
Вывеска на здании посольства РФ во Франции - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Christophe Ena
Вывеска на здании посольства РФ во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство РФ во Франции обратилось в МИД страны с требованием предоставить консульский доступ к задержанному капитану танкера Tagor.
  • Посольство требует освободить капитана танкера Tagor, который является гражданином РФ.
ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что обратилось в МИД страны с требованием предоставить консульский доступ к задержанному капитану танкера Tagor, являющемуся гражданином РФ, и освободить его.
"Посольство... обратилось в МИД Франции с требованием незамедлительно предоставить консульский доступ к российскому гражданину и обеспечить его скорейшее освобождение", - заявили в дипмиссии.
МИД России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В МИД рассказали о требовании к Франции после задержания судна Tagor
2 июня, 00:18
 
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