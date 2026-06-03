Посольство России во Франции потребовало освободить капитана танкера Tagor

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство РФ во Франции обратилось в МИД страны с требованием предоставить консульский доступ к задержанному капитану танкера Tagor.
- Посольство требует освободить капитана танкера Tagor, который является гражданином РФ.
ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что обратилось в МИД страны с требованием предоставить консульский доступ к задержанному капитану танкера Tagor, являющемуся гражданином РФ, и освободить его.
"Посольство... обратилось в МИД Франции с требованием незамедлительно предоставить консульский доступ к российскому гражданину и обеспечить его скорейшее освобождение", - заявили в дипмиссии.