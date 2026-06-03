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Соцфонд назвал максимальный размер пособия по беременности и родам - РИА Новости, 03.06.2026
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02:47 03.06.2026
Соцфонд назвал максимальный размер пособия по беременности и родам

РИА Новости: максимальное пособие по беременности составляет 955 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в 2026 году составляет почти миллион рублей.
  • С 2025 года в четыре раза вырос размер пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток очной формы обучения.
  • Пособие для студенток с 1 сентября 2025 года вычисляется исходя из регионального прожиточного минимума и выдается единовременно за весь период отпуска.
МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в 2026 году составляет почти миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда.
Работающие мамы в России получают выплату на основе своего заработка за последние два года за счет страховых взносов, которые за них платил работодатель.
"До рождения ребенка маме оформляется пособие по беременности и родам. В этом году его максимальный размер составляет около 955 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 2025 года в четыре раза вырос размер этой финансовой меры поддержки для студенток и аспиранток. Сегодня в среднем по России пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения достигает почти 100 тысяч рублей.
Пособие для студенток очной формы обучения с 1 сентября 2025 года вычисляется исходя из регионального прожиточного минимума и выдается единовременно за весь период отпуска.
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