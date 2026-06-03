Соцфонд назвал максимальный размер пособия по беременности и родам

Краткий пересказ от РИА ИИ Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в 2026 году составляет почти миллион рублей.

С 2025 года в четыре раза вырос размер пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток очной формы обучения.

Пособие для студенток с 1 сентября 2025 года вычисляется исходя из регионального прожиточного минимума и выдается единовременно за весь период отпуска.

МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в 2026 году составляет почти миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда.

Работающие мамы в России получают выплату на основе своего заработка за последние два года за счет страховых взносов, которые за них платил работодатель.

"До рождения ребенка маме оформляется пособие по беременности и родам. В этом году его максимальный размер составляет около 955 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 2025 года в четыре раза вырос размер этой финансовой меры поддержки для студенток и аспиранток. Сегодня в среднем по России пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения достигает почти 100 тысяч рублей.