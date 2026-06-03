"Жест протеста": в Польше решились на резкий шаг из-за действий Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители польских городов Хелм и Пшемысль предложили вернуть Украине полученные от нее звания "Городов-спасителей".

Мэры городов считают, что такие награды имеют смысл только тогда, когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Жители польских городов Хелм и Пшемысль предложили вернуть Украине полученные от нее звания "Городов-спасителей".

"Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам в данной ситуации вернуть <...> звание "Город-спаситель" — ( как. — Прим. ред.) жест протеста и способ привлечь международное внимание к произошедшему", — говорится в совместном заявлении мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна в соцсети Facebook*.

Как отмечается, такие награды имеют смысл только тогда, когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении.

"Именно такой и была наша помощь — искренней, честной и бескорыстной", — добавили мэры.

Недавно Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА**" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ . После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.

Боевое крыло ОУН — Украинская повстанческая армия** (УПА**, запрещенная в России экстремистская организация) — воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.