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"Жест протеста": в Польше решились на резкий шаг из-за действий Зеленского - РИА Новости, 03.06.2026
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02:52 03.06.2026 (обновлено: 10:47 03.06.2026)
"Жест протеста": в Польше решились на резкий шаг из-за действий Зеленского

Жители Хелма и Пшемысля предложили вернуть полученные от Киева звания

© AP Photo / Khalil HamraВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители польских городов Хелм и Пшемысль предложили вернуть Украине полученные от нее звания "Городов-спасителей".
  • Мэры городов считают, что такие награды имеют смысл только тогда, когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Жители польских городов Хелм и Пшемысль предложили вернуть Украине полученные от нее звания "Городов-спасителей".
"Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам в данной ситуации вернуть <...> звание "Город-спаситель" — ( как. — Прим. ред.) жест протеста и способ привлечь международное внимание к произошедшему", — говорится в совместном заявлении мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна в соцсети Facebook*.
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Как отмечается, такие награды имеют смысл только тогда, когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении.
"Именно такой и была наша помощь — искренней, честной и бескорыстной", — добавили мэры.
Недавно Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА**" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.
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Боевое крыло ОУН — Украинская повстанческая армия** (УПА**, запрещенная в России экстремистская организация) — воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Террористическая организация, запрещенная в России.
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