Полиция в Тюмени поблагодарила женщину, спасшую ребенка от изнасилования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тюмени мужчина применил физическую силу к пятилетней девочке и затащил ее в подъезд, где пытался надругаться над ней.
- Юлия Алферова услышала крики ребенка и немедленно поспешила на помощь, благодаря чему преступление было предотвращено.
- Начальник УМВД России по городу Тюмени Дмитрий Ерошов вручил Юлии Алферовой благодарность за активную гражданскую позицию.
ТЮМЕНЬ, 3 июн – РИА Новости. Полиция Тюмени поблагодарила за помощь и активную гражданскую позицию Юлию Алферову, которая спасла пятилетнюю девочку от мужчины, затащившего ее в подъезд дома, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Днем 28 мая во дворе дома № 36 по улице Судостроителей в Тюмени мужчина применил физическую силу к пятилетней девочке и затащил ее в подъезд, где пытался надругаться над ней. Ему помешали два мальчика, они привлекли внимание прохожей, которая смогла забрать девочку.
"Юлия Алферова продемонстрировала пример чуткости и гражданской ответственности. Услышав крики ребенка о помощи, она не проигнорировала их, а немедленно поспешила на помощь. Благодаря оперативным действиям Юлии Павловны было предотвращено преступление против малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.
Благодарность тюменке в торжественной обстановке вручил начальник УМВД России по городу Тюмени Дмитрий Ерошов. По его словам, именно такая сплоченность общества и готовность прийти на выручку являются залогом безопасности на улицах города.