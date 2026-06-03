Рейтинг@Mail.ru
Полиция в Тюмени поблагодарила женщину, спасшую ребенка от изнасилования - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 03.06.2026 (обновлено: 17:21 03.06.2026)
Полиция в Тюмени поблагодарила женщину, спасшую ребенка от изнасилования

Полиция в Тюмени поблагодарила спасшую 5-летнюю девочку от изнасилования женщину

© пресс-служба УМВД по Тюменской областиПолиция поблагодарила тюменку за спасение девочки, которую затащил в подъезд мужчина
Полиция поблагодарила тюменку за спасение девочки, которую затащил в подъезд мужчина - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© пресс-служба УМВД по Тюменской области
Полиция поблагодарила тюменку за спасение девочки, которую затащил в подъезд мужчина
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени мужчина применил физическую силу к пятилетней девочке и затащил ее в подъезд, где пытался надругаться над ней.
  • Юлия Алферова услышала крики ребенка и немедленно поспешила на помощь, благодаря чему преступление было предотвращено.
  • Начальник УМВД России по городу Тюмени Дмитрий Ерошов вручил Юлии Алферовой благодарность за активную гражданскую позицию.
ТЮМЕНЬ, 3 июн – РИА Новости. Полиция Тюмени поблагодарила за помощь и активную гражданскую позицию Юлию Алферову, которая спасла пятилетнюю девочку от мужчины, затащившего ее в подъезд дома, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Днем 28 мая во дворе дома № 36 по улице Судостроителей в Тюмени мужчина применил физическую силу к пятилетней девочке и затащил ее в подъезд, где пытался надругаться над ней. Ему помешали два мальчика, они привлекли внимание прохожей, которая смогла забрать девочку.
"Юлия Алферова продемонстрировала пример чуткости и гражданской ответственности. Услышав крики ребенка о помощи, она не проигнорировала их, а немедленно поспешила на помощь. Благодаря оперативным действиям Юлии Павловны было предотвращено преступление против малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.
Благодарность тюменке в торжественной обстановке вручил начальник УМВД России по городу Тюмени Дмитрий Ерошов. По его словам, именно такая сплоченность общества и готовность прийти на выручку являются залогом безопасности на улицах города.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
В Мурманской области ребенок нашел 350 тысяч рублей и отнес в полицию
20 мая, 14:44
 
ПроисшествияТюменьТюменская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала