Полиция в Тюмени поблагодарила женщину, спасшую ребенка от изнасилования

ТЮМЕНЬ, 3 июн – РИА Новости. Полиция Тюмени поблагодарила за помощь и активную гражданскую позицию Юлию Алферову, которая спасла пятилетнюю девочку от мужчины, затащившего ее в подъезд дома, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

"Юлия Алферова продемонстрировала пример чуткости и гражданской ответственности. Услышав крики ребенка о помощи, она не проигнорировала их, а немедленно поспешила на помощь. Благодаря оперативным действиям Юлии Павловны было предотвращено преступление против малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.