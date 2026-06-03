Во Франции полицейского осудили за нападение на праздновавших победу "ПСЖ"

"Полицейский возрастом 24 года был приговорен к 14 месяцам реального тюремного заключения… после нападения, совершенного не при исполнении в субботу вечером на праздновании после Лиги Чемпионов", - отмечает телеканал.

Сам правоохранитель признался на суде, что был пьян на момент этих событий, ничего не помнит и не знает, почему он так поступил.