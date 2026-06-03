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Во Франции полицейского осудили за нападение на праздновавших победу "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол
 
10:30 03.06.2026 (обновлено: 11:24 03.06.2026)
Во Франции полицейского осудили за нападение на праздновавших победу "ПСЖ"

Полицейского осудили во Франции за нападение на праздновавших победу "ПСЖ"

© AP Photo / Thomas PadillaПолиция во время беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов
Полиция во время беспорядков после победы футбольного клуба Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Полиция во время беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейский во Франции получил более года тюрьмы за нападение не при исполнении на праздновавших победу футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов.
  • 24-летний полицейский перекрыл дорогу машине в центре Парижа и приказал водителю заглушить двигатель, наведя на него оружие, его задержали жандармы.
  • Осужденному полицейскому могут запретить продолжать службу в полиции.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Полицейский во Франции получил более года тюрьмы за нападение не при исполнении на праздновавших победу футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на судебное решение.
«
"Полицейский возрастом 24 года был приговорен к 14 месяцам реального тюремного заключения… после нападения, совершенного не при исполнении в субботу вечером на праздновании после Лиги Чемпионов", - отмечает телеканал.
По данным телеканала, виновный перекрыл дорогу машине в центре Парижа и приказал водителю заглушить двигатель, наведя на него оружие. После этого нападавший попытался уложить автомобилиста на землю. Полицейский действовал с сообщником в балаклаве, их обоих задержали находившиеся неподалеку жандармы.
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Сам правоохранитель признался на суде, что был пьян на момент этих событий, ничего не помнит и не знает, почему он так поступил.
По информации телеканала, правоохранители продолжают расследование, а осужденному могут запретить продолжать службу в полиции.
В результате беспорядков, разгоревшихся в Париже и пригородах после победы "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов в ночь на воскресенье на прошлой неделе, правоохранители французской столицы задержали около 900 человек. Глава МВД Франции Лоран Нуньес также сообщил в воскресенье, что 219 человек пострадали в ходе ночных беспорядков. Помимо них, травмы разной степени тяжести получили 178 полицейских и жандармов, дежуривших в ночь футбольного матча во французской столице.
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