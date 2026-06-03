Временный погранпереход на острове Большой Уссурийский обсудят на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Открытие временного погранперехода для туристов на острове Большой Уссурийский до запуска грузопассажирского перехода обсудят на ПМЭФ 4 июня, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Губернатор рассказал, что из 16 миллионов туристов, посетивших китайскую часть острова Большой Уссурийский, всего 18 тысяч человек приехали в Хабаровск, находящийся в 30 минутах езды оттуда.

"Конечно, дело так дальше не пойдет. Поэтому нам нужен пассажирский погранпереход и мы завтра на площадке Минтранса будем обсуждать открытие временного пассажирского перехода, даже не дожидаясь достраивания большого грузопассажирского стационарного перехода", – сказал Демешин.

Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.