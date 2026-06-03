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Временный погранпереход на острове Большой Уссурийский обсудят на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
19:08 03.06.2026
Временный погранпереход на острове Большой Уссурийский обсудят на ПМЭФ

Открытие погранперехода на острове Большой Уссурийский обсудят на ПМЭФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2026
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Открытие временного погранперехода для туристов на острове Большой Уссурийский до запуска грузопассажирского перехода обсудят на ПМЭФ 4 июня, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Губернатор рассказал, что из 16 миллионов туристов, посетивших китайскую часть острова Большой Уссурийский, всего 18 тысяч человек приехали в Хабаровск, находящийся в 30 минутах езды оттуда.
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"Конечно, дело так дальше не пойдет. Поэтому нам нужен пассажирский погранпереход и мы завтра на площадке Минтранса будем обсуждать открытие временного пассажирского перехода, даже не дожидаясь достраивания большого грузопассажирского стационарного перехода", – сказал Демешин.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Хабаровский крайБольшой Уссурийский (остров)ХабаровскДмитрий Демешин
 
 
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