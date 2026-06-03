Какой будет погода летом 2026 года: прогноз синоптиков

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Синоптики гадают, каким будет лето в 2026 году. Одни говорят, что теплый сезон будет комфортным, другие предупреждают об аномальной жаре, третьи пугают нас похолоданием.

Чему стоит верить?

Самое жаркое лето десятилетия

Синоптики прогнозируют аномальную жару в нескольких регионах ЦФО. Всему виной сдвиг атмосферных фронтов и уход мощных циклонов из южных широт. Центральную Россию ждет самое жаркое лето за последние десять лет. Людей настигнет тепловая волна — природное явление, когда температура несколько дней подряд превышает норму.

"Продолжительность тепловой волны — от пяти дней и больше. Рекордная волна 2010 года длилась 56 дней! Это изматывающее и очень опасное явление", — рассказал академик РАН, климатолог Владимир Клименко.

Сильная жара накроет Орловскую, Курскую, Тамбовскую и Брянскую области. Столбик термометра здесь поднимется до 34-36 градусов. Осадков будет ничтожно мало — всего 8-12 миллиметров.

Настоящий ад

Больше всех от аномальной жары пострадает Краснодарский край. Столбики термометра здесь поднимутся от плюс 39 до плюс 41 градуса. Даже ночью на улице будет находиться сложно: температура не упадет ниже 24 градусов. Осадков почти не будет — выпадет всего 15 миллиметров. Регион может столкнуться с засухой.

Ростовская область попадет в зону аномальной жары. Температура может подняться до плюс 38 градусов. В Ростове‑на‑Дону это лето может оказаться самым теплым за последние 30 лет.

"Резкие изменения стали постоянным атрибутом современного климата. Мы живем в эпоху тепла, которого не видели ни Древний Египет, ни Вавилон", — отметил эксперт Владимир Клименко.

А что в других регионах?

В Санкт‑Петербурге июнь ожидается относительно сухим, средняя температура составит около плюс 21 градуса. В июле ночные температуры не опустятся ниже плюс 17.

На юге страны, в Сочи и Волгограде, купальный сезон начнется раньше обычного. В Поволжье и на Урале в июле и первой половине августа прогнозируется стабильное тепло с температурой от плюс 28 до плюс 30 градусов, без резких перепадов погоды и длительных дождей. В сибирских городах, таких как Новосибирск и Иркутск, температура превысит норму на три-четыре градуса. К августу на Дальнем Востоке усилится влияние муссонов — ожидаются частые грозы, повышенная влажность и обильные осадки.

Лета может и не быть

В свою очередь, с аномально холодной температурой летом столкнутся такие регионы, как Карелия, Мурманская и Тюменская области. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от плюс 10 до плюс 15, а ночью она опустится до плюс трех градусов.

Согласно данным Гидрометцентра , в то время как южные регионы накроют невыносимая жара и засуха, на северных территориях лета можно не ждать. Подобного масштабного разделения страны на зоны температурных рекордов не наблюдалось 130 лет.

Московская жара

Что же приготовил июнь для москвичей? По словам синоптика Михаила Леуса, в начале месяца не стоит ждать сильной жары: ночью будет от плюс 10 до плюс 15 градусов, а днем — в основном от плюс 20 до плюс 25. Эксперт также отметил, что в июне не обойдется без дождей — они ожидаются на протяжении примерно шести-семи дней, четыре или пять дней из которых могут сопровождаться грозами.

К концу месяца погода почти не изменится. В Москве сохранится небольшое превышение средней температуры, а количество осадков будет близким к норме — в пределах 72-82 миллиметров.